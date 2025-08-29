Hermana de Andrea Valdiri lanzó fuerte puya a Yina Calderón: "qué obsesión"

En las últimas horas, una de las hermanas de Andrea Valdiri lanzó una fuerte puya contra la creadora de contenido Yina Calderón, en donde además de defender a su familiar, también aprovechó para dejar en evidencia su posición.

¿Qué dijo la hermana de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón?

Se trata de Shujam Valdiri, quien a través de sus redes sociales no se guardó nada y se fue contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, tanto así que hasta expresó su preocupación.

Y es que, aunque no mencionó su nombre, hizo referencia a la mujer que confrontará a su hermana el próximo mes, por lo que quedó claro que se trata de Calderón, quien en octubre disputará una pelea en el ring de boxeo.

Allí, Shuman aseguró que la obsesión que tiene la empresaria de fajas con su hermana es tan grande que hasta le parece un tema preocupante, ya que, según ella, con frecuencia habla en redes sociales de ella.

La razón por la que hermana de Andrea Valdiri se fue contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Por qué la hermana de Andrea Valdiri le lanzó puya a Yina Calderón?

Pese a que Valdiri no reveló la razón exacta por la que se pronunció para hablar sobre Yina, sus declaraciones podrían estar relacionadas con un video reciente en el que la misma influenciadora aseguró que ella “es la estrella” de esa pelea, por lo que Andrea debería agradecerle por haber aceptado esta propuesta que recibió de los organizadores.

Hermana de Andrea Valdiri lanzó acusación sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, se dio luego de que Calderón asegurara que la barranquillera le propuso llegar al ring sin casco y guantes, insinuación que ella rechazó contundentemente.

¿Cuándo será la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el marco de Stream Fighters 4, el cual, cabe señalar, es organizado por Westcol.

El evento tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá y será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Kick.

Por ahora, el tema sigue siendo tema conversación, pues desde que se anunció semanas atrás, ha causado expectativa entre los fans de ambas influenciadoras.