Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Andrea Valdiri lanzó fuerte puya a Yina Calderón: "qué obsesión"

Recientemente, Shujam Valdiri hablós in tapujos sobre lo que piensa de Yina Calderón, quien enfrentará a su hermana en octubre.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Hermana de Andrea Valdiri lanzó puya contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, una de las hermanas de Andrea Valdiri lanzó una fuerte puya contra la creadora de contenido Yina Calderón, en donde además de defender a su familiar, también aprovechó para dejar en evidencia su posición.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón?

Se trata de Shujam Valdiri, quien a través de sus redes sociales no se guardó nada y se fue contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, tanto así que hasta expresó su preocupación.

Artículos relacionados

Y es que, aunque no mencionó su nombre, hizo referencia a la mujer que confrontará a su hermana el próximo mes, por lo que quedó claro que se trata de Calderón, quien en octubre disputará una pelea en el ring de boxeo.

Artículos relacionados

Allí, Shuman aseguró que la obsesión que tiene la empresaria de fajas con su hermana es tan grande que hasta le parece un tema preocupante, ya que, según ella, con frecuencia habla en redes sociales de ella.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que hermana de Andrea Valdiri se fue contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Por qué la hermana de Andrea Valdiri le lanzó puya a Yina Calderón?

Pese a que Valdiri no reveló la razón exacta por la que se pronunció para hablar sobre Yina, sus declaraciones podrían estar relacionadas con un video reciente en el que la misma influenciadora aseguró que ella “es la estrella” de esa pelea, por lo que Andrea debería agradecerle por haber aceptado esta propuesta que recibió de los organizadores.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Hermana de Andrea Valdiri lanzó acusación sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, se dio luego de que Calderón asegurara que la barranquillera le propuso llegar al ring sin casco y guantes, insinuación que ella rechazó contundentemente.

¿Cuándo será la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el marco de Stream Fighters 4, el cual, cabe señalar, es organizado por Westcol.

El evento tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá y será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Kick.

Por ahora, el tema sigue siendo tema conversación, pues desde que se anunció semanas atrás, ha causado expectativa entre los fans de ambas influenciadoras.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón le gusta Westcol Yina Calderón

Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

¿Brujería en el amor? Yeferson Cossio revela lo que le hizo su expareja Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que una de sus exparejas le había hecho brujería: contó Tenebroso detalle.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, prometido de Tatiana Franko? Talento nacional

Él es Wendel Luis Gnoatto, el brasileño que se casará con la presentadora Tatiana Franko

Tatiana Franko fue paciente de su ahora prometido, Wendel Luis Gnoatto, con quien empezó una relación en 2020.

Lo más superlike

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Mariana Morales Ospina Miss Universe Colombia

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón