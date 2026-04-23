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Hassam desempolva fotografía de cuando participó en ‘Pandillas, guerra y paz’ ¡Irreconocible!

Hassam divide opiniones en redes tras compartir una fotografía de su pasado cuando participó en ‘Pandillas, guerra y paz’.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hassam desempolva fotografía de cuando participó en ‘Pandillas, guerra y paz’ ¡Irreconocible!
¿Cómo lucía Hassam en 'Pandillas, guerra y paz'? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Hassam se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser un reconocido comediante y creador de contenido colombiano.

Así también, Hassam ha generado una gran variedad de opiniones tras desempolvar una fotografía en sus redes sociales acerca de cómo lucía en el pasado cuando hizo parte de una reconocida producción del Canal RCN, la cual es: ‘Pandillas, guerra y paz’.

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¿Cómo lucía Hassam cuando participó en ‘Pandillas, guerra y paz’?

Cabe destacar que Hassam se ha destacado no solo pro ser un reconocido comediante colombiano, sino que también, al ser creador de contenido, pues, les cuenta a sus seguidores varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Hassam desempolva fotografía de cuando participó en ‘Pandillas, guerra y paz’ ¡Irreconocible!
Así lucía Hassam antes de la fama. | Foto: Canal RCN

Así también, Hassam compartió una fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, acerca de cómo lucía en el pasado cuando hizo parte de ‘Pandillas, guerra y paz’, pues, en la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

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“De pandillas guerra y paz a Canitas al aire”, agregó Hassam en la descripción de la publicación.

En la fotografía se refleja que Hassam tuvo la oportunidad de participar en la producción de ‘Pandilla, guerra y paz’ en la que comenzó a tener uno de sus primeros pinos en el campo de la industria audiovisual.

Posteriormente, Hassam ha adquirido gran reconocimiento en su carrera al demostrar que tiene un buen sentido del humor al ser un destacado comediante y, también, al personificar varios personajes.

Hassam desempolva fotografía de cuando participó en ‘Pandillas, guerra y paz’ ¡Irreconocible!
¿Cómo fue el paso de Hassam en MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue el paso de Hassam en una de las anteriores temporadas de MasterChef Celebrity?

Recordemos que hace varios años, Hassam tuvo la oportunidad de participar en una de las anteriores ediciones de MasterChef Celebrity, cuya producción aprovechó la oportunidad para demostrar su gran habilidad en el campo gastronómico.

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Así también, se ganó el cariño de sus seguidores al demostrar que no solo tiene una gran habilidad en la comedia, sino que también, en la gastronomía, en la que tuvo la oportunidad en desempeñarse a medida que transcurría junto al aprendizaje junto al jurado y sus excompañeros.

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