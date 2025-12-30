Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gregorio Pernía enternece a sus seguidores tras mostrar un dulce momento con su bebé

La familia de Gregorio Pernía compartió un tierno momento de su bebé Gregorio Jr. que enterneció en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Gregorio Pernía sorprende con una publicación familiar que derritió corazones
Gregorio Pernía derrite las redes con la sonrisa de su bebé. (Fotos: AFP y Freepik)

La familia de Gregorio Pernía volvió a llevarse todas las miradas en redes sociales tras una reciente publicación que hizo su esposa, Erika Rodríguez Farfán, sobre el pequeño Gregorio Jr.

¿Qué mostró la esposa de Gregorio Pernía del pequeño Gregorio Jr. que enterneció a todos?

Desde hace un mes, cuando nació el pequeño, la atención ha estado puesta en la familia del reconocido actor colombiano, que se ha convertido en el centro de interés. Sus padres se han encargado de compartir en redes sociales varios momentos de la experiencia que viven junto a su recién nacido.

El pequeño es el tercer hijo de la pareja, luego de que Gregorio Pernía tuviera otros tres hijos en sus relaciones anteriores, además el actor de 55 años ha expresado su asombro de ser padre de nevo a su edad.

Lo cierto es que recientemente se mostraron muy felices al compartir su primera experiencia en un viaje familiar, en el que dejaron ver cómo disfrutaron esta salida junto a su pequeño bebé.

Y es que, a diferencia de muchos famosos, no optaron por ocultar el rostro del niño; por el contrario, han compartido imágenes desde el primer día.

¿Por qué la sonrisa del bebé de Gregorio Pernía derritió las redes?

En esta ocasión, mostraron cómo el pequeño sonríe, un momento que enterneció a los seguidores de la familia del actor colombiano, quien actualmente reside en Miami.

“Risitas de buenos días”, escribió la esposa de Gregorio Pernía junto a varios emojis para acompañar la imagen del bebé.

Y es que este momento no solo se ha llenado de elogios por parte de los internautas. Recientemente, la esposa del exparticipante de MasterChef también compartió una tierna escena en la que se ve al actor durmiendo junto a su bebé.

La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que expresó: “Pero papá está acá, cargándote mientras ella descansa un ratito. Tus ojitos, tu olor, tus manitas agarrando mi dedo… ya me tienes completamente enamorado. Prometo cuidarte y protegerte siempre”.

 

