Greeicy publicó un emotivo post en redes junto a Mike Bahía "No es pa tanto"

La relación de Greeicy y Mike Bahía es ejemplo de amor sólido, equilibrio entre fama y familia, y respeto mutuo tras más de 10 años.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Greeicy Rendón y Mike Bahía
Greeicy Rendón y Mike Bahía son elogiados por su relación/AFP: Ivan Apfel

Greeicy Rendón y Mike Bahía son ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la fama, las giras y los reflectores, pues su relación ya supera la década y ha estado marcada por el respeto y la capacidad de adaptarse a los retos que trae consigo la vida pública.

En esta ocasión la pareja llamó la atención en redes sociales gracias a una publicación que Greeicy compartió en su cuenta oficial de Instagram, y en la cual resalta lo más bonito de las experiencias como madre y pareja, generando todo tipo de comentarios relacionados a los momentos en los que sus seguidores han sido testigos.

¿Cómo enfrentan Greeicy y Mike la vida personal bajo la presión mediática?

Desde su primer encuentro en la ciudad de Medellín durante el 2012, la historia de ambos estuvo llena de momentos que sus seguidores han celebrado, además en 2021, decidieron da un paso más de comprometerse y un año después sus vidas cambiaron para siempre con la llegada de su hijo Kai.

Y aunque a lo largo de los años han circulado comentarios sobre posibles crisis o infidelidades, ambos suelen responder con sinceridad y madurez, resaltando que la confianza es la base de su relación sin intentar cambiar su esencia extrovertida.

¿Cómo viven Greeicy y Mike la maternidad y paternidad lejos de los reflectores?

Aunque ambos artistas son reconocidos en Latinoamérica, desde el nacimiento de Kai, se propusieron mantenerlo lejos del escrutinio mediático, y durante mucho tiempo compartieron apenas destellos de su vida familiar, mostrando al pequeño de espaldas sin revelar su rostro.

En 2024, decidieron presentarlo al público y generaron emoción entre millones de seguidores que aplaudieron la decisión y celebraron ver a la familia en tanta unidad, especialmente porque la exposición no ha cambiado la esencia de su vínculo.

Greeicy y Mike Bahía llevan más de una década juntos, construyendo una historia de amor sólida.
El respeto y la confianza son la base de su relación, incluso en medio de las exigencias de la industria musical.(Foto de AFP)

En entrevistas tanto Greeicy como Mile han dejado claro que ser padres los ha llevado a valorar más aspectos de la vida como la calma, la gratitud y la importancia de los momentos cotidianos.

Para ellos lo fundamental es criar a su hijo en un ambiente lleno de amor sin perder de vista sus sueños individuales.

¿Qué mantiene fuertes a Greeicy y Mike después de tantos años?

El equilibrio entre la independencia y la unidad como pareja ha sido clave, pues ambos tienen carreras exigentes que los obliga a pasar temporadas separados, pero encontrando siempre el espacio para priorizar a su hijo y los momentos en familia.

En 2024, presentaron públicamente a su hijo Kai, generando emoción entre millones de seguidores.
Greeicy y Mike Bahía llevan más de una década juntos, construyendo una historia de amor sólida.

Las celebraciones de cumpleaños, viajes compartidos y las publicaciones en redes sociales son para los seguidores de ambos una señal y testimonio de esa conexión.

