Goyo rompió el silencio y contó cómo ha vivido su proyecto como solista

Con Pantera, Goyo inicia su camino como solista, un autorretrato musical que une sus raíces, el folclor del Pacífico y su activismo social.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Goyo
Goyo presenta su sencillo Volver a Verte. Foto AFP

Goyo es reconocida por haber sido la vocalista de ‘Choquibtown’ una de las agrupaciones más influyentes en Colombia, y de la cual tomó distancia para continuar con su propio proyecto musical.

¿Qué revela el primer disco de Goyo como solista?

La cantante inició su carrera como solista a través de ‘Pantera’ su último álbum que pretende ser un autorretrato musical de 14 composiciones, que relatan parte de su identidad en expresión máxima a través de distintas facetas como mujer afrodescendiente, madre y activista social.

Del Chocó para el mundo: Goyo mezcla folclor del Pacífico con Dancehall en un álbum que marca su debut como solista.
Pantera no es solo un álbum, es la historia de Goyo como mujer, madre y activista. Un retrato lleno de fuerza y verdad. FOTO: Mireya Acierto / AFP

Goyo trabajó durante varios meses en la búsqueda de nuevos sonidos que le permitieran conectar con su raíz y llevarla a un contexto global, construyendo una propuesta en la que el folclor del Pacífico colombiano se combina con Dancehall.

¿Cómo se conecta con Condoto y sus causas sociales con el nuevo álbum de Goyo?

Más allá de lo artístico Goyo ha mantenido un vínculo con su tierra natal, un lazo que no solo se refleja en sus letras, sino que ha sido vista a través de sus labores comunitarias, liderando campañas junto a fundaciones locales recolectando alimentos y artículos que son de uso esencial para muchas familias que lo necesitan en el Chocó.

De hecho, su tema Volver a verte es un reflejo de la nostalgia que su ciudad genera en ella, especialmente cuando se encuentra lejos de casa, una conexión que también ha llevado a diferentes videos musicales con la participación de su comunidad y con los que refuerza la idea de memoria en su proyecto creativo.

¿Quién es Goyo más allá del escenario?

Detrás de una figura internacional, se considera una mujer que valora momentos de privacidad en familia y sencillez, una madre que en casa comparte momentos cotidianos con su hija y en un espacio que la ayuda a reconectarse con la realidad y con lo que es importante tras regresar de cada una de sus presentaciones.

Goyo regresa con Pantera, un disco que exalta la memoria, las raíces y la fuerza de su voz como mujer afrocolombiana.
Del Chocó para el mundo: Goyo mezcla folclor del Pacífico con Dancehall en un álbum que marca su debut como solista. Foto AFP

El título del álbum incluso representa la fuerza interna con la que ha superado los retos más difíciles y con los que ha logrado recuperar su identidad como mujer y como madre, y que la ayuda a reafirmar su rol como referente cultural y musical en Colombia y América Latina.

 

