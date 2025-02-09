Gordon Ramsay sorprende al revelar su diagnóstico de cáncer

El reconocido chef Gordon Ramsay confesó recientemente que fue diagnosticado con cáncer, motivo por el cual tuvo que someterse a una cirugía para remover las células cancerígenas.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

La noticia sorprendió a sus seguidores, pues el británico —famoso por su carácter fuerte en programas de cocina y por ser una de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial— habló con total sinceridad sobre este momento de salud.

El chef de televisión reveló su situación por medio de Instagram, donde compartió con sus millones de seguidores lo agradecido que estaba con su equipo médico, quienes lo acompañaron durante la operación.

Sus palabras reflejaron no solo gratitud, sino también un mensaje de concientización para que otros cuiden su salud y presten atención a las señales del cuerpo.

Gordon Ramsay compartió con sus millones de seguidores lo agradecido que estaba con su equipo médico. (Foto Rudy Carezzevoli / AFP)

¿Qué tipo de cáncer tiene el reconocido chef estadounidense Gordon Ramsay?

Gordon Ramsay confirmó que fue diagnosticado con cáncer de piel y que se sometió a un procedimiento especializado para eliminar las células cancerígenas.

El chef de 58 años agradeció profundamente a los “increíbles” trabajadores de la salud por haber logrado extirpar el carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel no melanoma que, aunque no suele ser tan agresivo como otros, requiere tratamiento oportuno.

“Por favor, no olviden usar protector solar este fin de semana”, escribió Ramsay en su publicación, destacando la importancia de la prevención frente a la exposición solar.

Con este mensaje, el chef quiso resaltar que incluso personas acostumbradas a rutinas intensas y agendas apretadas deben priorizar el cuidado de la piel.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

El estadounidense también aclaró que no se había realizado un lifting facial, procedimiento estético que se ha puesto de moda en Hollywood, sobre todo entre figuras mayores que buscan renovar su imagen y disminuir arrugas. De esta manera, desmintió rumores que surgieron tras aparecer con vendajes en el rostro.

En las fotos compartidas en Instagram, se podía observar un parche debajo de su oreja; en una segunda imagen mostró los puntos de la cirugía en el lugar exacto donde se encontraba el carcinoma basocelular.

¿Qué es un carcinoma de células basales?

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se quitará las prótesis: "Eso ya no está de moda"

De acuerdo con Mayo Clinic, el carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que comienza en las células basales, responsables de producir nuevas células cutáneas a medida que las viejas mueren. Este tipo de cáncer suele manifestarse como un pequeño bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede adoptar distintas apariencias.

El carcinoma basocelular ocurre con mayor frecuencia en áreas del cuerpo expuestas de manera constante al sol, como la cabeza, el cuello o el rostro, y aunque no suele extenderse a otras partes del cuerpo, puede generar complicaciones si no se trata a tiempo.