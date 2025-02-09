Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Gordon Ramsay sorprende al revelar su diagnóstico de cáncer

El chef Gordon Ramsay reveló que fue diagnosticado con cáncer y agradeció a su equipo médico tras someterse a cirugía.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Gordon Ramsay
Gordon Ramsay sorprende al revelar su diagnóstico de cáncer. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

El reconocido chef Gordon Ramsay confesó recientemente que fue diagnosticado con cáncer, motivo por el cual tuvo que someterse a una cirugía para remover las células cancerígenas.

Artículos relacionados

La noticia sorprendió a sus seguidores, pues el británico —famoso por su carácter fuerte en programas de cocina y por ser una de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial— habló con total sinceridad sobre este momento de salud.

El chef de televisión reveló su situación por medio de Instagram, donde compartió con sus millones de seguidores lo agradecido que estaba con su equipo médico, quienes lo acompañaron durante la operación.

Sus palabras reflejaron no solo gratitud, sino también un mensaje de concientización para que otros cuiden su salud y presten atención a las señales del cuerpo.

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay compartió con sus millones de seguidores lo agradecido que estaba con su equipo médico. (Foto Rudy Carezzevoli / AFP)

¿Qué tipo de cáncer tiene el reconocido chef estadounidense Gordon Ramsay?

Gordon Ramsay confirmó que fue diagnosticado con cáncer de piel y que se sometió a un procedimiento especializado para eliminar las células cancerígenas.

El chef de 58 años agradeció profundamente a los “increíbles” trabajadores de la salud por haber logrado extirpar el carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel no melanoma que, aunque no suele ser tan agresivo como otros, requiere tratamiento oportuno.

“Por favor, no olviden usar protector solar este fin de semana”, escribió Ramsay en su publicación, destacando la importancia de la prevención frente a la exposición solar.

Con este mensaje, el chef quiso resaltar que incluso personas acostumbradas a rutinas intensas y agendas apretadas deben priorizar el cuidado de la piel.

Artículos relacionados

El estadounidense también aclaró que no se había realizado un lifting facial, procedimiento estético que se ha puesto de moda en Hollywood, sobre todo entre figuras mayores que buscan renovar su imagen y disminuir arrugas. De esta manera, desmintió rumores que surgieron tras aparecer con vendajes en el rostro.

En las fotos compartidas en Instagram, se podía observar un parche debajo de su oreja; en una segunda imagen mostró los puntos de la cirugía en el lugar exacto donde se encontraba el carcinoma basocelular.

¿Qué es un carcinoma de células basales?

Artículos relacionados

De acuerdo con Mayo Clinic, el carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que comienza en las células basales, responsables de producir nuevas células cutáneas a medida que las viejas mueren. Este tipo de cáncer suele manifestarse como un pequeño bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede adoptar distintas apariencias.

El carcinoma basocelular ocurre con mayor frecuencia en áreas del cuerpo expuestas de manera constante al sol, como la cabeza, el cuello o el rostro, y aunque no suele extenderse a otras partes del cuerpo, puede generar complicaciones si no se trata a tiempo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna y Camilo Echeverry Camilo

Camilo le cortó el pelo a Evaluna, así luce ahora

Así fue el cambio de look que le hizo el artista Camilo a su esposa Evaluna Montaner.

Karina García, Valentino Karina García

Valentino causa ternura tras enaltecer a su mamá Karina García en transmisión en vivo

Valentino le dio unas inesperadas palabras a su mamá que la llenaron de amor y conquistó a sus seguidores.

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra confesó lo que exige en su próxima relación tras polémica

Ornella Sierra compartió sus nuevas condiciones para estar en una relación tras su polémica.

Lo más superlike

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más