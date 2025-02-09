Yina Calderón se quitará las prótesis: "Eso ya no está de moda"

La empresaria Yina Calderón reveló a sus millones de fanáticos que se intervendrá después de su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Yina Calderón se retirará las prótesis?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde confesó que luego de su competencia en el ring de boxeo contra la barranquillera se someterá a algunos cambios físicos.

Según explicó, tendrá que realizarse una nueva extracción del peligroso líquido que se inyectó años atrás en su cadera.

Además, decidió que se retirará las prótesis mamarias, por cuestión de estética y de salud.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

¿Por qué Yina Calderón se quitará las prótesis?

La joven confesó que ya se le cumplió el tiempo de cambio de los implantes, pero en lugar de ponerse unas nuevas optará por retirarlas y reconstruir su busto.

"Siento que esa época de prótesis ya pasó, estoy en otra etapa de mi vida donde estoy concentrada en otras cosas, aparte prefiero evitar algún cáncer o enfermedad como el síndrome de asia", explicó.

Asimismo, indicó que eso no la hará ni más famosa, ni más millonaria ni que encuentre el amor de su vida.

"Yo siento que eso ya no está de moda, ya no se trata de quién está más buenona, sino de verse atlética, sana, marcada y quiero verse diferente, más delgada", agregó.

Yina Calderón también aclaró que está bien de salud y que no tendrá inconvenientes para su enfrentamiento contra la barranquillera.

Artículos relacionados Karina García Karina García se va enojada de un en vivo con Altafulla tras revisar su celular

Por ahora, la influenciadora sigue enfocada en sus entrenamientos, con los que espera poder ganarle a Andrea Valdiri, quien también ha estado muy disciplinada con sus ejercicios al respecto.

De igual manera, confesó que se encuentra organizando todo para su gira de medios en México, a donde viajará muy pronto y donde seguirá con sus entrenamientos.

Por su parte, indicó que tuvo que rechazar una propuesta de participar en un reality en México debido a que era de competencias físicas y por su condición de salud no podía arriesgarse, pues podría afectar su proceso de extracción de la sustancia que tiene en su cadera.