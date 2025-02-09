Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se quitará las prótesis: "Eso ya no está de moda"

La empresaria Yina Calderón reveló por qué se retirará los implantes y cuándo lo hará.

Yina Calderón sin protesis
Yina Calderón se someterá a nueva intervención/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reveló a sus millones de fanáticos que se intervendrá después de su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri.

¿Yina Calderón se retirará las prótesis?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde confesó que luego de su competencia en el ring de boxeo contra la barranquillera se someterá a algunos cambios físicos.

Yina Calderón sobre sus intervenciones futuras

Según explicó, tendrá que realizarse una nueva extracción del peligroso líquido que se inyectó años atrás en su cadera.

Además, decidió que se retirará las prótesis mamarias, por cuestión de estética y de salud.

¿Por qué Yina Calderón se quitará las prótesis?

La joven confesó que ya se le cumplió el tiempo de cambio de los implantes, pero en lugar de ponerse unas nuevas optará por retirarlas y reconstruir su busto.

Yina Calderon sin prótesis

"Siento que esa época de prótesis ya pasó, estoy en otra etapa de mi vida donde estoy concentrada en otras cosas, aparte prefiero evitar algún cáncer o enfermedad como el síndrome de asia", explicó.

Asimismo, indicó que eso no la hará ni más famosa, ni más millonaria ni que encuentre el amor de su vida.

"Yo siento que eso ya no está de moda, ya no se trata de quién está más buenona, sino de verse atlética, sana, marcada y quiero verse diferente, más delgada", agregó.

Yina Calderón también aclaró que está bien de salud y que no tendrá inconvenientes para su enfrentamiento contra la barranquillera.

Por ahora, la influenciadora sigue enfocada en sus entrenamientos, con los que espera poder ganarle a Andrea Valdiri, quien también ha estado muy disciplinada con sus ejercicios al respecto.

De igual manera, confesó que se encuentra organizando todo para su gira de medios en México, a donde viajará muy pronto y donde seguirá con sus entrenamientos.

Por su parte, indicó que tuvo que rechazar una propuesta de participar en un reality en México debido a que era de competencias físicas y por su condición de salud no podía arriesgarse, pues podría afectar su proceso de extracción de la sustancia que tiene en su cadera.

