Giovanny Ayala rompió el silencio tras rescate de su hijo Miguel Ayala

Este martes 2 de diciembre se confirmó la liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, quienes permanecieron casi quince días privados de su libertad. Tras recibir la noticia, el cantante de música popular compartió un emotivo mensaje en el que agradeció a todas las personas que hicieron posible el regreso de su hijo con bien.

¿Cómo fue el rescate de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja?

En las últimas horas se confirmó que el rescate de Miguel Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja había sido efectivo luego de permanecer bajo el poder de las disidencias en medio de lo que parecía ser un campamento instalado en la zona rural del cauca, según los primeros reportes oficiales.

Rescataron al hijo de Giovanny Ayala. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El gaula de la policía nacional, encargados de rescatar a ambos jóvenes que permanecían privados de la libertad desde el pasado 18 de noviembre del presente año, lograron acceder al lugar en el que se encontraban los dos jóvenes quienes permanecían completamente descalzos, allí habrían procedido a ponerles chalecos de la institución, al parecer para protegerlos en caso de complicaciones.

Tras tener a los jóvenes lejos del peligro, el ministro de defensa, Pedro Sánchez se comunicó personalmente vía telefónica con Giovanny Ayala para darle las buenas noticias.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras enterarse del rescate de su hijo Miguel Ayala?

Una vez se enteró de que su hijo Miguel Ayala estaba fuera de peligro junto a su mánager, Giovanny Ayala compartió un emotivo post por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para agradecer públicamente a todas las personas que se involucraron para que su hijo lograra llegar con bien a casa.

Así fue la llamada en vivo que hizo emocionar a Giovanny Ayala al saber del rescate de su hijo | Foto del Canal RCN y Freepik.

“En mi nombre y en nombre de toda mi Familia agradezco hoy a Dios y a la Virgen y a toda la organización de Fuerzas Armadas de Colombia. Agradezco a Él Gaula Policía, Comandos Jungla, Fuerza Aérea, Policía, Ejército Nacional, que hizo parte de esta gran misión que hoy trae devuelta sano y salvo a mi hijo Miguel Ayala y a su Mánager Nicolás Pantoja a casa. A toda Colombia por sus gestos de apoyo y sus oraciones en esta difícil situación. ¡Gracias! Gracias Héroes de la Patria”