Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Giovanny Ayala comparte desgarrador mensaje por su hijo desaparecido

Giovanny Ayala clama por su hijo quien fue reportado como desaparecido en municipio del Cauca.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje que Giovanny Ayala lanzó por su hijo desaparecido conmueve a todos
Giovanny Ayala rompe el silencio con emotivo mensaje por su hijo desaparecido. (Foto Canal RCN).

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y su mánager fueron reportados hace pocas horas como desaparecidos en un municipio del Cauca. El artista compartió recientemente un mensaje desgarrador en sus redes sociales que conmovió a toda su fanaticada.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Según información brindada por las autoridades locales, Miguel Ayala fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta cuando se dirigía desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca. En ese momento habría sido obligado a desviar su trayecto hacia el sector de Las Tres Margaritas, zona rural de Cajibío.

Giovanny Ayala agradeció por mensajes de apoyo
Giovanny Ayala dejó mensaje tras la desaparición de su hijo. (Fotos Canal RCN y AFP)

Una vez su desaparición fue reportada, las autoridades de la zona iniciaron un plan para dar con su paradero y el de su mánager. Sin embargo, hasta el momento no se han conocido nuevos detalles sobre el caso.

Artículos relacionados

Vale la pena destacar que Ayala se encontraba en el Cauca debido a que tenía un compromiso laboral en El Tambo, un territorio con alta presencia de disidencias y grupos al margen de la ley.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo?

Horas después de que la situación se volviera viral en redes sociales, Giovanny Ayala reapareció en sus plataformas con un mensaje cargado de angustia en el que clamó por el regreso de su hijo desaparecido.

Giovanny Ayala en Buen día Colombia.
Giovanny Ayala se pronunció luego de la desaparición de su hijo Miguel Ayala. Foto | Canal RCN.

A través de una fotografía compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, y en la que aparece posando junto al joven, el cantante se mostró vulnerable ante la dura situación.

Artículos relacionados

El artista de música popular hizo un llamado lleno de fe y esperanza, expresando el profundo dolor que vive por la desaparición de su hijo y su confianza en que Dios intervendrá para que vuelva a casa. “Te espero en casa, hijo. Con la ayuda de Dios”.

Por ahora, las autoridades continúan investigando los hechos con la intención de dar con el paradero de Miguel Ayala lo más pronto posible.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura muestra a su hijo jugando con su maquillaje La Segura

La Segura enternece al mostrar a Lucca jugando con su maquillaje: “Y se pone peor, amiga”

El pequeño Lucca juega con el maquillaje de La Segura y genera ternura y risas entre sus seguidores.

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca Cintia Cossio

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca reaccionando a la voz de su abuela

Cintia Cossio enternece a seguidores con un video de su hijo Lucca sonriendo cada vez que escucha la voz de su abuela.

Fernando Solórzano dejó a todos sin palabras con el lujoso anillo con el que le pidió matrimonio a Lorena. ¡Los detalles son de otro nivel! Fernando Solórzano

Fernando "El flaco" Solórzano y Lorena Altamirano se casan; esto costaría el lujoso anillo de compromiso

El compromiso de Fernando Solórzano y Lorena Altamirano se volvió viral por el lujoso anillo de esmeralda y diamante, una joya exclusiva que cautivó al país.

Lo más superlike

Bruno Ponce cuenta detalles del incidente legal con su expareja La casa de los famosos

Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos, cuenta detalles del incidente legal con su expareja

Bruno Ponce reveló detalles sobre un incidente legal que protagonizó y explicó cómo resolvió este inconveniente con su expareja.

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?

Christian Nodal actúa en el escenario durante las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY de Los Ángeles. Christian Nodal

Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

Karina García lanzó canción con Yina como protagonista Karina García

Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video