Giovanny Ayala comparte desgarrador mensaje por su hijo desaparecido

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y su mánager fueron reportados hace pocas horas como desaparecidos en un municipio del Cauca. El artista compartió recientemente un mensaje desgarrador en sus redes sociales que conmovió a toda su fanaticada.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Según información brindada por las autoridades locales, Miguel Ayala fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta cuando se dirigía desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca. En ese momento habría sido obligado a desviar su trayecto hacia el sector de Las Tres Margaritas, zona rural de Cajibío.

Giovanny Ayala dejó mensaje tras la desaparición de su hijo. (Fotos Canal RCN y AFP)

Una vez su desaparición fue reportada, las autoridades de la zona iniciaron un plan para dar con su paradero y el de su mánager. Sin embargo, hasta el momento no se han conocido nuevos detalles sobre el caso.

Vale la pena destacar que Ayala se encontraba en el Cauca debido a que tenía un compromiso laboral en El Tambo, un territorio con alta presencia de disidencias y grupos al margen de la ley.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo?

Horas después de que la situación se volviera viral en redes sociales, Giovanny Ayala reapareció en sus plataformas con un mensaje cargado de angustia en el que clamó por el regreso de su hijo desaparecido.

Giovanny Ayala se pronunció luego de la desaparición de su hijo Miguel Ayala. Foto | Canal RCN.

A través de una fotografía compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, y en la que aparece posando junto al joven, el cantante se mostró vulnerable ante la dura situación.

El artista de música popular hizo un llamado lleno de fe y esperanza, expresando el profundo dolor que vive por la desaparición de su hijo y su confianza en que Dios intervendrá para que vuelva a casa. “Te espero en casa, hijo. Con la ayuda de Dios”.

Por ahora, las autoridades continúan investigando los hechos con la intención de dar con el paradero de Miguel Ayala lo más pronto posible.