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Giovanny Ayala anuncia su retiro en medio de polémica con Jhonny Rivera

Giovanny Ayala anunció su retiro en medio de polémicas con Jhonny Rivera y cantantes del género popular.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Giovanny Ayala se retira tras polémica con Jhonny Rivera
Giovanny Ayala se retira tras polémica con Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala se apoderó de las tendencias en redes sociales tras confirmar públicamente su retiro. Sus declaraciones llegan en medio de la polémica por comentarios que muchos relacionaron con la reciente boda de Jhonny Rivera, así como por el lanzamiento de su canción en honor a la Selección Colombia.

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¿Giovanny Ayala se retira de la industria musical?

Hace pocas horas Giovanny Ayala reveló por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que se iba a retirar a finales de abril de 2026. Sus declaraciones llegan justo en medio de la polémica que ha protagonizado junto a Jhonny Rivera por comentarios, al parecer, alusivo a su boda con Jenny López.

Giovanny Ayala generó polémica por comentario que sería una indirecta a Jhonny Rivera
Giovanny Ayala causó revuelo tras mensaje vinculado a boda de Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tras el suspenso generado, aclaró que en realidad se trataba de un retiro espiritual al que asistiría junto a su esposa, y no de su carrera musical.

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"Me retiro... Me retiro a finales de abril, porque vamos para un retiro espiritual con mi esposa; son los protocolos para el matrimonio”, mencionó.

Así mismo, aseguró que por lo pronto le quedaba mucha tela por cortar en su carrera musical, por lo que su retiro de la industria aún no estaba pensado. Sin embargo, aseguró que cuando llegue el momento lo hará con tranquilidad y con la certeza de abrir camino a nuevas generaciones del género popular.

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"Yo tengo mucha tela por cortar todavía, gracias a Dios. Espero regalarles a mis seguidores un éxito más y bueno, dejarles todo este legado. Y apenas alcance este éxito, voy a estar más tranquilo para que vengan nuevas generaciones", afirmó.

¿Por qué el reciente lanzamiento musical de Giovanny Ayala generó críticas en redes sociales?

A las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos días Giovanny Ayala se sumó su más reciente lanzamiento musical, ‘Así es que se canta un gol’, una canción inspirada en la Selección Colombia previo al inicio del Mundial de fútbol.

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia
Giovanny Ayala genera críticas tras la derrota de la Selección Colombia ante Croacia. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El artista lanzó su tema justo un día antes de la canción que varios exponentes del género popular venían promocionando y en la que él no tuvo participación. Recordemos que Alzate, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Paola Jara, Francy, Ciro Quiñónez y Luisito Muñoz se unieron para crear ‘Te quiero ver campeón’.

Este hecho generó un sinnúmero de críticas en contra de Ayala en donde muchos lo calificaron de “envidioso”.

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