Gera Ponce presumió por primera vez su pancita tras confirmarse su tercer embarazo

Gera Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, recientemente se convirtió en el centro de toda la atención luego de que presumiera en redes sociales cómo avanza su tercer embarazo.

¿Cómo avanza el embarazo de Gera Ponce, esposa de Luis Díaz?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven acumula miles de seguidores, nuevamente apareció y esta vez para mostrar algo muy especial, y es justamente cómo ha ido creciendo su barriguita luego de que empezaran a circular rumores de que nuevamente estaría un hijo.

Cabe señalar que la imagen de Ponce llega después de que hace un par de días, el jugador de la Selección Colombia confirmara en sus redes sociales que llegaría un nuevo integrante a la familia.

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió Díaz en su cuenta de Instagram.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Gera Ponce?

En la imagen que Gera compartió en sus historias, se le puede observar desde un avión privado en el que aparece posando a la cámara sentada mientras mira hacia su barriga y tiene sus manos posadas en ella tiernamente.

Así avanza el embarazo de Gera Ponce. Foto | Raul ARBOLEDA.

Tras confirmarse que la pareja se convertirán en padres por tercera vez, cabe señalar que actualmente tienen dos hijas: Roma y Charlotte.

La llegada de Charlotte fue anunciada el 25 de enero de 2024, cuando compartieron la primera imagen oficial de la pequeña en redes sociales, celebrando la nueva etapa familiar.

Gera Ponce y Luis Díaz han mantenido una relación cercana y abierta con sus seguidores desde hace varios años. Su historia de amor comenzó en 2016, cuando Díaz jugaba en equipos nacionales y desde entonces han compartido momentos significativos de su vida privada en Instagram, incluyendo festejos, viajes y celebraciones familiares.

Así luce Gera Ponce tras confirmar su primer embarazo. Foto | Luis ACOSTA

Por ahora, la pareja no ha publicado un anuncio oficial detallando el embarazo, por lo que muchos esperan conocer pormenores de esta nueva etapa de la familia Díaz Ponce.