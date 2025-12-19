Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Georgina Rodríguez reveló qué fue lo que sintió al recibir el anillo de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez habló con honestidad sobre la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo y el significado real del anillo en su relación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Georgina Rodríguez está comprometida con el futbolista Cristiano Ronaldo.
Georgina Rodríguez es prometida del futbolista Cristiano Ronaldo. (Foto de David Becker/AFP)

Georgina Rodríguez volvió a estar en el centro de la conversación mediática tras compartir detalles sobre uno de los momentos más significativos de su relación con Cristiano Ronaldo, la propuesta de matrimonio que marcó un antes y un después en su historia juntos.

Aunque el anillo captó la atención del mundo entero por su tamaño y valor, Georgina insistió en que el impacto emocional fue mucho más profundo que cualquier cifra.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Georgina Rodríguez al ver el anillo por primera vez?

La reacción de Georgina estuvo lejos de lo que muchos imaginarían en una escena tan mediática según contó, el asombro fue absoluto.

El diamante central, acompañado de una estructura rodeada de piedras más pequeñas, la dejó sin palabras y lo que sintió fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y conmoción.

Explicó que necesitó tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo y que no se detuvo a observar el anillo con calma hasta horas después.

Georgina también señaló que, tras casi una década de relación, el anillo simboliza coherentemente la vida que han construido juntos y el compromiso que ambos asumieron desde hace años.

Artículos relacionados

¿Qué significado tiene este compromiso para Georgina Rodríguez y su historia de amor?

Para ella, su relación con Cristiano no ha sido lineal ni estática, ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios, a los retos y a las distintas etapas que han vivido como pareja.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometen
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo presumen lujoso anillo/AFP: MICHAEL BUHOLZER

Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y la pequeña Bella Esmeralda conforman una familia que Georgina describe como el sueño que siempre tuvo.

Criada en un núcleo familiar pequeño, desde joven imaginó una vida rodeada de hijos, amor y unión, algo que hoy siente plenamente realizado.

Artículos relacionados

¿Habrá boda para Georgina Rodríguez y Cristiano y más hijos en el futuro?

Aunque no existe una fecha definida para la boda, Cristiano ha mencionado públicamente que el matrimonio podría concretarse después del Mundial de 2026, lo que abre la posibilidad de una celebración en ese periodo.

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo sorprendió a anillo de compromiso Georgina Rodríguez. (AFP: JAVIER SORIANO)

Respecto a la idea de ampliar la familia, Georgina se mostró abierta y reconoció que aún es joven y que prefiere no hacer planes rígidos sobre ese tema, para ella, ese tipo de decisiones están ligadas al tiempo, al destino y a la fe, elementos que hoy guían gran parte de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo mostró su figura antes de cumplir 41 años Cristiano Ronaldo

Foto de Cristiano Ronaldo revela su verdadero estado físico a semanas de cumplir 41 años: así se ve

El jugador portugués se ha hecho viral tras demostrar su extraordinario estado físico a semanas de cumplir 41 años.

Yeferson Cossio emociona al aparecer junto a un grupo de raperos. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio generó furor en redes tras aparecer rapeando por las calles de Cartagena

Yeferson Cossio sorprendió al dejarse llevar por la improvisación y compartir un momento único con raperos callejeros.

El nuevo cambio de look de Yailin, y revela la identidad de Jaime Yailin

Yailin sorprendió con impactante look en el que esconde un mensaje que pocos notaron

Yailin, la más viral se mostró con un cambio de look y dejó ver la identidad de ‘Jaime’, el nombre que la rodea.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad, la vulnerabilidad y el amor profundo que sienten por sus hijas.

Marcelo Cezán

Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?