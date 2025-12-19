Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro asegura que Altafulla “le tiene miedo” y desata revuelo en redes

Valentino Lázaro hizo inesperado señalamiento en contra de Altafulla durante el programa 'Tamo en Vivo'.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro y Altafulla posan a la cámara.
Valentino Lázaro aseguró que Altafulla le tiene miedo. Foto | Canal RCN.

Una vez más, Valentino Lázaro causó revuelo en las redes sociales tras hacer sorpresiva afirmación sobre Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Altafulla? Esto sucedió

En medio del programa 'Tamo En Vivo', Dímelo King, creador de este podcast, confesó su deseo de poder entrevistar a Altafulla en este espacio, declaración que llevó a que Valentino, panelista del programa, dijera puntualmente que, si llegase a darse, a él le tocaría irse porque Altafulla "le tiene miedo".

Artículos relacionados

Frente a esto, Yaya Muñoz, intervino para mencionar que cada vez que mencionan a Altafulla ella se recuerda a Carla Giraldo y su voz cuando llamaba al exparticipante.

Artículos relacionados

¿Por qué Valentino Lázaro dijo que Altafulla le tiene miedo?

Tras lanzar este comentario sobre el ganador del reality de convivencia, el polémico creador de contenido no dudó en aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje en el que quiso dejarle claro que, contrario a lo que él seguramente piensa, es una persona que sabe dividir los temas personales con los laborales.

"Altafulla si algún día ves este clip, quiero que sepas que aunque yo no parezca, sí soy muy profesional y lo que me diga mi jefe yo lo hago", señaló el influencer de manera contundente.

Además, aseguró que, en caso de que esto suceda, él tiene claro que debe seguir al pie de la letras las instrucciones, "si me dice no pregunte, no diga esto, yo, muy profesional, aunque no parezca en el fondo La Valentino es buena siguiendo órdenes", agregó.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Andrés Altafulla?

Cabe señalar que este comentario de Lázaro sobre el cantante barranquillero, llega luego de que hace varios meses el influenciador arremetiera en su contra tras conocerse que su relación con Karina Garcíallegó a su fin.

Valentino Lázaro posando a la cámara.
Esto dijo Valentino Lázaro sobre Altafulla durante una reciente entrevista. Foto | Canal RCN.

Y es que, en su momento, el también bailarín, rompió el silencio para hacer fuetes acusaciones de Altafulla, en las que lo señalaba de no estar a la altura de la modelo antioqueña, pues en ese entonces comentó dio a conocer en redes que supuestamente el intérprete llevaba varios días sin contestarle los mensajes.

Luego de varios meses de confirmarse el fin de la relación, todo parece indicar que esta situación quedó en el pasado.

Altafulla posa a la cámara.
Valentino Lázaro arremetió contra Altafulla, esto dijo. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo mostró su figura antes de cumplir 41 años Cristiano Ronaldo

Foto de Cristiano Ronaldo revela su verdadero estado físico a semanas de cumplir 41 años: así se ve

El jugador portugués se ha hecho viral tras demostrar su extraordinario estado físico a semanas de cumplir 41 años.

Yeferson Cossio emociona al aparecer junto a un grupo de raperos. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio generó furor en redes tras aparecer rapeando por las calles de Cartagena

Yeferson Cossio sorprendió al dejarse llevar por la improvisación y compartir un momento único con raperos callejeros.

Georgina Rodríguez está comprometida con el futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez reveló qué fue lo que sintió al recibir el anillo de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez habló con honestidad sobre la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo y el significado real del anillo en su relación.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad, la vulnerabilidad y el amor profundo que sienten por sus hijas.

Marcelo Cezán

Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?