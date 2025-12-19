Una vez más, Valentino Lázaro causó revuelo en las redes sociales tras hacer sorpresiva afirmación sobre Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Altafulla? Esto sucedió

En medio del programa 'Tamo En Vivo', Dímelo King, creador de este podcast, confesó su deseo de poder entrevistar a Altafulla en este espacio, declaración que llevó a que Valentino, panelista del programa, dijera puntualmente que, si llegase a darse, a él le tocaría irse porque Altafulla "le tiene miedo".

Frente a esto, Yaya Muñoz, intervino para mencionar que cada vez que mencionan a Altafulla ella se recuerda a Carla Giraldo y su voz cuando llamaba al exparticipante.

¿Por qué Valentino Lázaro dijo que Altafulla le tiene miedo?

Tras lanzar este comentario sobre el ganador del reality de convivencia, el polémico creador de contenido no dudó en aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje en el que quiso dejarle claro que, contrario a lo que él seguramente piensa, es una persona que sabe dividir los temas personales con los laborales.

"Altafulla si algún día ves este clip, quiero que sepas que aunque yo no parezca, sí soy muy profesional y lo que me diga mi jefe yo lo hago", señaló el influencer de manera contundente.

Además, aseguró que, en caso de que esto suceda, él tiene claro que debe seguir al pie de la letras las instrucciones, "si me dice no pregunte, no diga esto, yo, muy profesional, aunque no parezca en el fondo La Valentino es buena siguiendo órdenes", agregó.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Andrés Altafulla?

Cabe señalar que este comentario de Lázaro sobre el cantante barranquillero, llega luego de que hace varios meses el influenciador arremetiera en su contra tras conocerse que su relación con Karina Garcíallegó a su fin.

Esto dijo Valentino Lázaro sobre Altafulla durante una reciente entrevista. Foto | Canal RCN.

Y es que, en su momento, el también bailarín, rompió el silencio para hacer fuetes acusaciones de Altafulla, en las que lo señalaba de no estar a la altura de la modelo antioqueña, pues en ese entonces comentó dio a conocer en redes que supuestamente el intérprete llevaba varios días sin contestarle los mensajes.

Luego de varios meses de confirmarse el fin de la relación, todo parece indicar que esta situación quedó en el pasado.