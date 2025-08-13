Gabriela Tafur explica por qué: “Tener 30 es como tener 20 pero con más plata”

Gabriela Tafur, reconocida por su elegancia y trayectoria como exreina de belleza, sorprendió a sus seguidores con un video que rápidamente se volvió tema de conversación en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, la modelo y experta en moda compartió reflexiones que combinan estilo de vida, finanzas y autocuidado, bajo la premisa: “Los 30 son los nuevos 20”.

¿Qué consejos de Gabriela Tafur son esenciales para los 30?

La también abogada destacó que llegar a los 30 implica vivir la juventud con mayor estabilidad económica. “Tener 30 es como tener 20 pero con más plata”, afirmó, destacando la importancia de planificar y hacer crecer los recursos. Además, señaló que mantener el dinero en una cuenta de ahorros tradicional no es suficiente; invertir en instrumentos financieros como un CDT permite superar la inflación y sacar mayor provecho a los ahorros.

Gabriela Tafur comparte valiosos consejos para quienes alcanzan los 30

¿Cómo Gabriela Tafur recomienda cuidar tu piel a los 30?

El cuidado personal ocupa un lugar central en su mensaje. Gabriela compartió su experiencia, destacando que ayuda a reducir los signos visibles del envejecimiento y a mantener la piel más firme y saludable. Según ella, invertir en la piel es tan relevante como ahorrar dinero o cultivar relaciones, pues contribuye a proyectar seguridad y bienestar.

¿Qué enseña Gabriela Tafur sobre las relaciones y tu entorno?

Otro de los puntos que resaltó fue la importancia de rodearse de personas que realmente aporten y motiven a crecer. “No gastes mucho tiempo en personas que solo te invitan a salir de fiesta. Rodéate de quienes te enseñen y te impulsen a sobresalir”, aconsejó, destacando el valor de invertir tiempo en relaciones significativas que enriquezcan la vida personal y profesional.

¿Por qué Gabriela Tafur dice que el tiempo es tu recurso más valioso?

Finalmente, la creadora de contenido enfatizó que el tiempo es un recurso finito y no recuperable. Por ello, recomendó invertirlo en experiencias enriquecedoras, como viajar, aprender, compartir con la familia y crecer financieramente. Su mensaje principal a su “Yo” de 20 años fue comenzar desde ya con hábitos que en el futuro se agradecerán profundamente.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Gabriela Tafur?

El video generó miles de comentarios de apoyo y admiración. Sus seguidores valoraron tanto la autenticidad de sus consejos como la manera cercana y reflexiva de compartir sus experiencias, reconociendo que Gabriela Tafur no solo brilla por su belleza, sino también por su inteligencia y capacidad de inspirar a quienes la siguen.

Con estas recomendaciones, Gabriela Tafur reafirma que la edad no es un límite, sino una oportunidad para vivir con más conciencia y estilo.