Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Diogo Jota y André Silva reciben emotivo homenaje en la Premier League tras su pérdida

Diogo Jota y André Silva serán recordados en la Premier League con minuto de silencio, brazaletes negros y tributos especiales este fin de semana.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Diogo Jota y André Silva serán homenajeados
Diogo Jota y André Silva serán homenajeados en la Premier League

El fútbol inglés abrirá la temporada 2025-26 con un gesto conmovedor en honor a Diogo Jota y André Silva. La Premier League anunció que en todos los estadios se guardará un minuto de silencio durante la primera jornada, en memoria de los futbolistas portugueses que fallecieron en un trágico accidente de tráfico en Zamora, España, el pasado 3 de julio.

Además, los jugadores lucirán brazaletes negros y las pantallas gigantes proyectarán imágenes y mensajes que celebran la carrera y el legado de Jota.

Artículos relacionados

¿Qué homenajes realizarán Liverpool y Wolverhampton por Diogo Jota y André Silva?

Tanto Liverpool como Wolverhampton Wanderers, clubes donde militó Diogo Jota, han preparado tributos especiales en sus partidos de la jornada inaugural. Los “Reds” recibirán al Bournemouth en Anfield este viernes 15 de agosto, mientras que los Wolves se enfrentarán al Manchester City un día después. Ambas hinchadas están listas para rendir homenaje a Jota, recordando su entrega, su capacidad goleadora y su personalidad humilde que marcó a ambos equipos.

Diogo Jota y André Silva serán homenajeados
Diogo Jota y André Silva serán homenajeados en la Premier League

¿Qué recuerdos dejó Diogo Jota y André Silva en Inglaterra?

Diogo Jota, de 28 años, pasó ocho temporadas en el fútbol inglés, consolidándose como un atacante decisivo. Sus primeras tres campañas las disputó con Wolverhampton, ayudando al equipo a volver a la élite, y luego brilló cinco años en Liverpool, donde se convirtió en un referente en torneos nacionales e internacionales. La noticia de su fallecimiento junto a su hermano André Silva dejó una profunda impresión en Inglaterra y Portugal, generando un duelo que unió a aficionados y jugadores por igual.

Artículos relacionados

¿Cómo se vivió el primer homenaje público por Diogo Jota y André Silva?

El domingo previo al inicio de la Premier League, durante la Community Shield entre Liverpool y Crystal Palace, se rindió un emotivo tributo. Ian Rush, leyenda del Liverpool, junto con Steve Parish, presidente del Crystal Palace, colocaron una ofrenda floral en Wembley.

Los seguidores del Liverpool desplegaron una pancarta que evocaba la consagración de la Premier League, mientras que el minuto de silencio se vio interrumpido por algunos gritos de la afición rival, situación que el técnico Arne Slot consideró accidental.

Artículos relacionados

¿Qué detalles se conocen sobre el trágico accidente de Diogo Jota y André Silva?

El fatídico suceso ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban los hermanos se salió de la carretera y se incendió. Jota, recién casado y padre de tres hijos, se dirigía a Santander para tomar un ferri hacia Inglaterra tras una reciente operación en un pulmón, evitando volar por precaución. Inicialmente, los investigadores señalaron un posible neumático reventado como causa del accidente, que dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña, Melissa Gate y Karina García La toxi costeña

¿La Toxi Costeña se involucró en pleito entre Melissa Gate y Karina García?

La Toxi Costeña lanzó un mensaje que relacionaron con la polémica entre Melissa Gate y Karina García.

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones. J Balvin

¡Qué cuerpazo! Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, conquistó con un post en Instagram

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones.

Karina García entrenando con Westcol Karina García

Karina García sorprendió entrenando con Westcol para el ring

Así fue el entrenamiento de Karina García con Westcol para su enfrentamiento con Karely Ruíz.

Lo más superlike

Influencer Ethan Guo: la verdad detrás de sus 45 días en la Antártida Influencers

Ethan Guo: el influencer que pasó 45 días atrapado en la Antártida y su final | VIDEO

Ethan Guo, el influencer que estuvo 45 días atrapado en la Antártida, revela el final de su increíble historia. ¡Video aquí!

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal le pidió disculpas a Cazzu, rompió el silencio sobre su ruptura y relación con Ángela

Martha Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Bolaños aconseja a sus seguidores a trabajar en las inseguridades: ¿cuáles son sus técnicas?

Valeria Aguilar reveló cómo es su relación con Rausch Jorge Rausch

Valeria Aguilar reveló cómo es su verdadera relación con Jorge Rausch en MasterChef

Camila Cabello sorprendió en TikTok al cantar “Si te vas” de Shakira Camila Cabello

Camila Cabello canta clásico de Shakira y genera furor en redes sociales