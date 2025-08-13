Diogo Jota y André Silva reciben emotivo homenaje en la Premier League tras su pérdida

El fútbol inglés abrirá la temporada 2025-26 con un gesto conmovedor en honor a Diogo Jota y André Silva. La Premier League anunció que en todos los estadios se guardará un minuto de silencio durante la primera jornada, en memoria de los futbolistas portugueses que fallecieron en un trágico accidente de tráfico en Zamora, España, el pasado 3 de julio.

Además, los jugadores lucirán brazaletes negros y las pantallas gigantes proyectarán imágenes y mensajes que celebran la carrera y el legado de Jota.

¿Qué homenajes realizarán Liverpool y Wolverhampton por Diogo Jota y André Silva?

Tanto Liverpool como Wolverhampton Wanderers, clubes donde militó Diogo Jota, han preparado tributos especiales en sus partidos de la jornada inaugural. Los “Reds” recibirán al Bournemouth en Anfield este viernes 15 de agosto, mientras que los Wolves se enfrentarán al Manchester City un día después. Ambas hinchadas están listas para rendir homenaje a Jota, recordando su entrega, su capacidad goleadora y su personalidad humilde que marcó a ambos equipos.

Diogo Jota y André Silva serán homenajeados en la Premier League

¿Qué recuerdos dejó Diogo Jota y André Silva en Inglaterra?

Diogo Jota, de 28 años, pasó ocho temporadas en el fútbol inglés, consolidándose como un atacante decisivo. Sus primeras tres campañas las disputó con Wolverhampton, ayudando al equipo a volver a la élite, y luego brilló cinco años en Liverpool, donde se convirtió en un referente en torneos nacionales e internacionales. La noticia de su fallecimiento junto a su hermano André Silva dejó una profunda impresión en Inglaterra y Portugal, generando un duelo que unió a aficionados y jugadores por igual.

¿Cómo se vivió el primer homenaje público por Diogo Jota y André Silva?

El domingo previo al inicio de la Premier League, durante la Community Shield entre Liverpool y Crystal Palace, se rindió un emotivo tributo. Ian Rush, leyenda del Liverpool, junto con Steve Parish, presidente del Crystal Palace, colocaron una ofrenda floral en Wembley.

Los seguidores del Liverpool desplegaron una pancarta que evocaba la consagración de la Premier League, mientras que el minuto de silencio se vio interrumpido por algunos gritos de la afición rival, situación que el técnico Arne Slot consideró accidental.

¿Qué detalles se conocen sobre el trágico accidente de Diogo Jota y André Silva?

El fatídico suceso ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban los hermanos se salió de la carretera y se incendió. Jota, recién casado y padre de tres hijos, se dirigía a Santander para tomar un ferri hacia Inglaterra tras una reciente operación en un pulmón, evitando volar por precaución. Inicialmente, los investigadores señalaron un posible neumático reventado como causa del accidente, que dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol.