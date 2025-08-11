Fundador de Kiss hizo reveladora confesión sobre su estado de salud: “No hago ejercicio”

Gene Simmons, leyenda viviente del rock, hizo una confesión sobre su vida personal y generó distintas reacciones en redes sociales. Simmons es mundialmente famoso por fundar y liderar la banda estadounidense, Kiss.

¿Cuál es la dieta de Gene Simmons, músico de Kiss, a sus 76 años?

El destacado músico conversó con la revista Men’s Health y allí mostró detalles íntimos de su hogar, además, contó cómo se mantiene en forma a los 76 años.

El bajista abrió su refrigerador y en tono jocoso dijo: “Tengo que cuidarme. Ya sabes, mi figura femenina y todo eso”. Posteriormente, agregó que, claramente, a su edad ya no puede comer como lo hacía cuando era más joven, por ende, debe tener cierta precaución con los alimentos que ingiere.

Y cuanto más viejo me hago… Tengo 76 ahora. El problema es el metabolismo, se ralentiza como el tic-tac de un reloj viejo. Así que a los 76 no puedo comer tanto como me gustaría

Simmons confesó que los dulces son su gran tentación, siendo las galletas, los chocolates y los pasteles los preferidos. Sin embargo, no puede consumirlos como quisiera, en cambio, sí tiene que darle prioridad a las ensaladas y las opciones saludables.

Por años, Kiss lideró la escena musical con grandes clásicos del rock. Foto: AFP - Sebastien Salom-Gomis

Mi esposa pone todas esas cosas (ensaladas en el refrigerador), porque si fuera por mí: sundae de chocolate caliente, un buen masaje de espalda y nada más

El fundador de Kiss reiteró que el dulce es su mayor debilidad y, si por él fuera, lo consumiría todo el tiempo, pero también debe ser precavido para no poner en riesgo su salud.

Gene Simmons sigue activo en la música con una agrupación nueva que fundó. Foto: AFP - Juan Pablo Pino

En medio de sus confesiones, el artista estadounidense reveló que no hace ejercicio. La única actividad similar es caminar, lo que destacó como algo muy relevante para mantenerse en forma.

¿Gene Simmons se retiró de la música?

Gene Simmons se mantiene activo en la música, aunque no ocurre lo mismo con Kiss. La agrupación se presentó por última vez en diciembre del 2023. Tras aquel show, Simmons emprendió una carrera como solista y fundó ‘Gene Simmons Band’, con la que se ha presentado varias veces en vivo.

Con su naciente agrupación, el artista ha interpretado clásicos de Kiss y otros temas propios. Por ahora, no está claro si Simmons pretende iniciar una nueva gira o solo se limitará a presentaciones menos concurridas.

Frente a lo que pasará con Kiss, tras su disolución a finales del 2023, se reveló que la banda seguirá viva a través del fortalecimiento de su marca con avatares y otros productos que llegarán al mercado.