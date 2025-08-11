Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fundador de Kiss hizo reveladora confesión sobre su estado de salud: “No hago ejercicio”

Gene Simmons, quien lideró por varios años la banda Kiss, contó su truco para mantenerse saludable a los 76 años.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Gene Simmons, fundador de Kiss y bajista de la agrupación estadounidense.
Gene Simmons hizo varias revelaciones sobre su salud y confesó que no hace ejercicio. Foto: AFP - Juan Pablo Pino

Gene Simmons, leyenda viviente del rock, hizo una confesión sobre su vida personal y generó distintas reacciones en redes sociales. Simmons es mundialmente famoso por fundar y liderar la banda estadounidense, Kiss.

Artículos relacionados

¿Cuál es la dieta de Gene Simmons, músico de Kiss, a sus 76 años?

El destacado músico conversó con la revista Men’s Health y allí mostró detalles íntimos de su hogar, además, contó cómo se mantiene en forma a los 76 años.

El bajista abrió su refrigerador y en tono jocoso dijo: “Tengo que cuidarme. Ya sabes, mi figura femenina y todo eso”. Posteriormente, agregó que, claramente, a su edad ya no puede comer como lo hacía cuando era más joven, por ende, debe tener cierta precaución con los alimentos que ingiere.

Y cuanto más viejo me hago… Tengo 76 ahora. El problema es el metabolismo, se ralentiza como el tic-tac de un reloj viejo. Así que a los 76 no puedo comer tanto como me gustaría

Simmons confesó que los dulces son su gran tentación, siendo las galletas, los chocolates y los pasteles los preferidos. Sin embargo, no puede consumirlos como quisiera, en cambio, sí tiene que darle prioridad a las ensaladas y las opciones saludables.

Kiss, banda de rock estadounidense que finalizó sus presentaciones en 2023.
Por años, Kiss lideró la escena musical con grandes clásicos del rock. Foto: AFP - Sebastien Salom-Gomis

Artículos relacionados

Mi esposa pone todas esas cosas (ensaladas en el refrigerador), porque si fuera por mí: sundae de chocolate caliente, un buen masaje de espalda y nada más

El fundador de Kiss reiteró que el dulce es su mayor debilidad y, si por él fuera, lo consumiría todo el tiempo, pero también debe ser precavido para no poner en riesgo su salud.

Gene Simmons fundó una nueva banda tras la disolución de Kiss.
Gene Simmons sigue activo en la música con una agrupación nueva que fundó. Foto: AFP - Juan Pablo Pino

En medio de sus confesiones, el artista estadounidense reveló que no hace ejercicio. La única actividad similar es caminar, lo que destacó como algo muy relevante para mantenerse en forma.

¿Gene Simmons se retiró de la música?

Gene Simmons se mantiene activo en la música, aunque no ocurre lo mismo con Kiss. La agrupación se presentó por última vez en diciembre del 2023. Tras aquel show, Simmons emprendió una carrera como solista y fundó ‘Gene Simmons Band’, con la que se ha presentado varias veces en vivo.

Con su naciente agrupación, el artista ha interpretado clásicos de Kiss y otros temas propios. Por ahora, no está claro si Simmons pretende iniciar una nueva gira o solo se limitará a presentaciones menos concurridas.

Artículos relacionados

Frente a lo que pasará con Kiss, tras su disolución a finales del 2023, se reveló que la banda seguirá viva a través del fortalecimiento de su marca con avatares y otros productos que llegarán al mercado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo