Fredy Guarín, recordado por su paso por grandes equipos internacionales y la Selección Colombia de fútbol, atraviesa hoy una etapa completamente diferente en su vida, con renovación y alegría.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? Esto se sabe

¿Qué papel jugaron este tipos de problemas en la vida sentimental de Fredy Guarín?

Tras más de un año en proceso de rehabilitación, el exfutbolista ha contado cómo el alcohol lo llevó a perder lo más valioso, su familia y sus sueños. Sin embargo, también ha dejado claro que de esa experiencia dolorosa nación una transformación que lo mantiene firma en su propósito de ayudar a otros.

Relató que durante años el consumo excesivo de bebidas alcohólicas fue parte de su cotidianidad, al punto de quedarse sin control y poner en riesgo su salud, llegando a puntos críticos como un episodio en el que intentó lanzarse desde un piso 17 durante la pandemia del Covid 19.

El exceso no solo le pasó factura a nivel físico y emocional, sino que también lo llevó a perder su hogar, pues en ese entonces mantenía una relación con Sara Uribe, con quien tiene actualmente un hijo llamado Jacobo. Además, confesó que la prioridad que le dio a sus problemas de control fue lo que terminó de quebrar esa etapa de su vida y dejarle profundas cicatrices.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia A Patty Grisales no le importó y dejó ver si es team Valentina o Alejandra en MasterChef Celebrity

¿Cómo afrontó Fredy Guarín la pérdida de su hogar?

Fredy reconoció que aceptar la destrucción de lo que había construido junto a Sara no había sido fácil, la familia que formó con ella lo enfrentó a una dura realidad en la que el alcohol se había convertido en su principal enemigo.

Fredy Guarín confesó que el alcohol lo llevó a perder su hogar junto a Sara Uribe y a su familia. (AFP: EITAN ABRAMOVICH)

A pesar de ello, asegura que no reniega de su pasado y todo lo asume como una lección de vida, en la que se puede ganar o perder y que finalmente enseñan cosas importantes para toda la vida, como que fue Dios quien lo mantuvo con vida para poder contar su experiencia y advertir a otros sobre el riesgo de no tener control sobre el licor.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano tras luchar contra fuerte enfermedad

¿Qué hace Fredy Guarín en la actualidad?

Lejos de las canchas, se ha convertido en un referente, que con un nuevo propósito lleva en conferencias mensajes dedicados al fortalecimiento de la salud mental y la prevención, en donde comparte su historia y motiva a quienes atraviesan situaciones similares a convertirse en una esperanza.

Tras más de un año en rehabilitación, Guarín asegura que su misión hoy es inspirar y prevenir. | Foto: Carlo Hermann | AFP

El exjugador que vistió camisetas de equipos legendarios asegura que ahora su misión es inspirar desde la vida cotidiana a miles de personas que lo siguen y aunque reconoce que no fue fácil, se siente orgulloso de estar de pue con la convicción de que su testimonio puede salvar vidas.