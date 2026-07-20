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Fredy Guarín habló sobre el difícil momento que sigue atravesando: "Solo Dios conoce esta oscuridad"

Fredy Guarín se sinceró sobre la compleja etapa que está atravesando y cómo allegados le han dado la espalda.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
fredy guarin se sincera sobre dificil momento
Fredy Guarín dejó contundente mensaje/AFP: Eitan Abramovich

El exfutbolista Fredy Guarín lanzó un inesperado mensaje a sus miles de fanáticos en redes sociales sobre el difícil momento que sigue atravesando en medio de su recuperación por algunos excesos.

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¿Qué dijo Fredy Guarín sobre su recuperación?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió una fotografía de él a blanco y negro, con la que quiso sincerarse sobre la etapa tan completa que sigue atravesando y cómo algunos allegados le han dado la espalda.

fredy guarin sobre momento oscuro en su vida

"Es inevitable sentir los innumerables at*ques, incluso de quienes un día creí cercanos. Hoy atravieso una oscuridad que solo Dios conoce. Pero entendí que esto también hace parte del proceso de mi recuperación", escribió en la descripción de la publicación.

Detalló que recuperarse no es escapar del dolor, sino aprender a sentirlo sin anestesiarlo, enfrentarlo con honestidad y seguir caminando sin claudicar.

"Mi esperanza no está en mis fuerzas, sino en Dios, quien conoce cada batalla que libro en silencio y no me soltará de su mano. Un día a la vez", agregó.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la confesión de Fredy Guarín sobre su recuperación?

Luego de la publicación del deportista, decenas de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos le dedicaron mensajes llenos de aliento y apoyo para que pueda seguir adelante y no se desanime por las personas que no siguen a su lado en este proceso.

Otros se mostraron un poco preocupados sobre el tema, destacando el cariño que le tienen y aconsejándolo sobre esta etapa.

Asimismo, le recordaron la gran familia que tiene luego de su reconciliación con Andreina Fiallo, madre de sus dos hijos mayores Daniel y Danna, con quien se ha mostrado muy romántico.

fredy guarin sobre su recuperacion

Cabe destacar que, dicho matrimonio se había terminado años atrás luego de que él se involucrara con la presentadora Sara Uribe, cuya relación no funcionó, pero de la que surgió su hijo Jacobo.

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Por su parte, Sara Uribe también decidió darse una nueva oportunidad en el amor, confirmando su relación con el cantante Camilon Méndez, de quien se mostró muy enamorada.

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