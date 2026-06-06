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Fredy Guarín comentó publicación de Andreina Fiallo y dejó pocas dudas sobre su reconciliación

Fredy Guarín comentó una nueva publicación de Andreina Fiallo y desató distintas reacciones entre los internautas.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Andreina Fiallo y Fredy Guarín tienen dos hijos, Daniel y Danna.
Fredy Guarín y Andreina Fiallo estarían juntos de nuevo tras una separación más de 10 años. Fotos: AFP / Eitan Abramovich - Freepik

La reconciliación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín tomó por sorpresa a más de uno. El exfutbolista y la empresaria se dieron una nueva oportunidad en el amor tras 10 años de haber puesto punto final a su relación.

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Tras dicha ruptura, Andreina se vinculó amorosamente con otro futbolista, Javer Reina, mientras que él tuvo una mediática relación con Sara Uribe y un corto noviazgo con la veterinaria Pauleth Pastrana.

Pero ahora están juntos de nuevo y las redes sociales han sido testigo del renacer de su idilio de amor. Todo empezó cuando publicaron unas fotos en medio de un viaje al mar; posteriormente, empezaron a comentarse diversas publicaciones en Instagram.

¿Cuál fue el comentario que hizo Fredy Guarín a una publicación de Andreina Fiallo?

Recientemente, Andreina compartió un post, donde presumió toda su elegancia y belleza, pero también dejó ver imágenes de sus tres hijos, dos de los cuales nacieron de su unión con el exjugador de la Selección Colombia.

Fredy Guarín tuvo dos hijos con Andreina Fiallo.
Fredy Guarín estuvo casado varios años con Andreina Fiallo. Foto: AFP - Marwan Naamani

Ante dicha publicación, Guarín comentó: “no me imaginé tanto cariño de tus seguidores. Te admiro mucho dama”, y ella reaccionó con un emoticón de corazón.


Las redes, rápidamente, reaccionaron a ese mensaje y no dudaron en celebrar la reconciliación en la pareja que tiempo atrás parecía imposible.

“@fguarin13 Guaro papi!!!.. sos admiración, ejemplo, acá esperando una hermosa dedicatoria para esa reina tuya @andreinafiallo DIOS guarde, bendiga y edifique ese hermoso matrimonio!!!... Todo es posible de la mano de DIOS!!!.. Bendiciones miles”, “mi novela favorita”, “por favor confirmen que volvieron y están restaurando su hogar”.

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Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, para los internautas es claro que Fredy Guarín y Andreina Fiallo están juntos de nuevo. Mensajes y distintas publicaciones han generado elogios y emoción en esta pareja.

¿Qué pasó con Andreina Fiallo y Fredy Guarín tras su separación?

Fredy Guarín y Andreina Fiallo estuvieron casados por varios años, pero su matrimonio llegó a su fin en medio de especulaciones de infidelidad. En su momento, Sara Uribe fue señalada como la tercera en discordia entre ellos.

Sara Uribe compartió momento con su hijo tras perder un partido de fútbol
Sara Uribe es la mamá de Jacobo, el tercer hijo de Fredy Guarín. (Foto: Canal RCN)

Sara y Fredy, de hecho, iniciaron una relación formal y vivieron un tiempo en China, donde nació su hijo Jacobo, pero esa unión también llegó a su final y desde entonces empezó una lucha del exmediocampista contra el al*ohol.

Abiertamente, Fredy ha expresado que fue al*ohóli*o, pero para él ya pasó la etapa oscura y ahora está feliz de rehacer su vida junto a la madre de dos de sus hijos.

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Las redes, por ahora, siguen esperando el anuncio oficial de reconciliación, pero mientras tanto celebran que esta pareja haya decidido darse una nueva oportunidad.

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