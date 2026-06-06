Fredy Guarín comentó publicación de Andreina Fiallo y dejó pocas dudas sobre su reconciliación
Fredy Guarín comentó una nueva publicación de Andreina Fiallo y desató distintas reacciones entre los internautas.
La reconciliación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín tomó por sorpresa a más de uno. El exfutbolista y la empresaria se dieron una nueva oportunidad en el amor tras 10 años de haber puesto punto final a su relación.
Tras dicha ruptura, Andreina se vinculó amorosamente con otro futbolista, Javer Reina, mientras que él tuvo una mediática relación con Sara Uribe y un corto noviazgo con la veterinaria Pauleth Pastrana.
Pero ahora están juntos de nuevo y las redes sociales han sido testigo del renacer de su idilio de amor. Todo empezó cuando publicaron unas fotos en medio de un viaje al mar; posteriormente, empezaron a comentarse diversas publicaciones en Instagram.
¿Cuál fue el comentario que hizo Fredy Guarín a una publicación de Andreina Fiallo?
Recientemente, Andreina compartió un post, donde presumió toda su elegancia y belleza, pero también dejó ver imágenes de sus tres hijos, dos de los cuales nacieron de su unión con el exjugador de la Selección Colombia.
Ante dicha publicación, Guarín comentó: “no me imaginé tanto cariño de tus seguidores. Te admiro mucho dama”, y ella reaccionó con un emoticón de corazón.
Las redes, rápidamente, reaccionaron a ese mensaje y no dudaron en celebrar la reconciliación en la pareja que tiempo atrás parecía imposible.
“@fguarin13 Guaro papi!!!.. sos admiración, ejemplo, acá esperando una hermosa dedicatoria para esa reina tuya @andreinafiallo DIOS guarde, bendiga y edifique ese hermoso matrimonio!!!... Todo es posible de la mano de DIOS!!!.. Bendiciones miles”, “mi novela favorita”, “por favor confirmen que volvieron y están restaurando su hogar”.
Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, para los internautas es claro que Fredy Guarín y Andreina Fiallo están juntos de nuevo. Mensajes y distintas publicaciones han generado elogios y emoción en esta pareja.
¿Qué pasó con Andreina Fiallo y Fredy Guarín tras su separación?
Fredy Guarín y Andreina Fiallo estuvieron casados por varios años, pero su matrimonio llegó a su fin en medio de especulaciones de infidelidad. En su momento, Sara Uribe fue señalada como la tercera en discordia entre ellos.
Sara y Fredy, de hecho, iniciaron una relación formal y vivieron un tiempo en China, donde nació su hijo Jacobo, pero esa unión también llegó a su final y desde entonces empezó una lucha del exmediocampista contra el al*ohol.
Abiertamente, Fredy ha expresado que fue al*ohóli*o, pero para él ya pasó la etapa oscura y ahora está feliz de rehacer su vida junto a la madre de dos de sus hijos.
Las redes, por ahora, siguen esperando el anuncio oficial de reconciliación, pero mientras tanto celebran que esta pareja haya decidido darse una nueva oportunidad.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike