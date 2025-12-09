Florinda Meza rompe el silencio: “No hubo infidelidad con Chespirito”

El estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, ha vuelto a poner bajo los reflectores de la vida personal de Roberto Gómez Bolaños.

La serie que llegó en junio de 2025 no solo ha despertado nostalgia entre os seguidores del comediante, sino también un debate público en torno a su privacidad y a la relación que mantuvo con Florinda Meza, su compañera durante casi cuatro décadas.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la supuesta infidelidad?

A raíz de esta nueva ola de comentario, Florinda Meza decidió pronunciarse para aclarar algunos aspectos de su historia de amor y rechazar las versiones que la señalan como causante del fin del matrimonio de Roberto Gómez Bolaños con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

Roberto Gómez Bolaños nunca perdió la esencia del Chavo. (AFP: Dario Leon)

Sus palabras, lejos de calmar los comentarios, han provocado tanto defensas apasionadas como fuertes críticas en redes sociales. En una conversación reciente, Florinda reveló un relato que hasta ahora no había guardado en silencio, según explicó, Roberto nunca se consideró un hombre infiel, más bien le confesó que buscaba algo que no encontraba en su casa.

La actriz también señaló que, aunque compartieron su vida como pareja, nunca hubo propuesta de matrimonio de parte del comediante. En aquel entonces, las leyes mexicanas no facilitaban el divorcio y podía implicar sanciones legales.

¿Cómo reaccionó el público en redes sociales?

Las declaraciones de la actriz no pasaron desapercebidas, pues en plataformas digitales como X y TikTok se multiplicaron los mensajes que la señalaron como “la otra” en la vida de Roberto.

Roberto Gómez Bolaños fue el creador de personajes icónicos como El Chavo y el Chapulín Colorado, dejando una huella imborrable en la televisión mundial. Foto AFP /Luis Acosta

Muchos usuarios defendieron a Graciela Fernández como la “verdadera esposa”, mientras otros resaltaron que mantuvieron un vínculo muy sólido y estable que duró casi 40 años.

Frente a las críticas, Florinda ya había respondido semanas atrás a un comentario que la acusaban de haber “destruido un hogar”. En esa ocasión lanzó un comentario refiriéndose a que su vida junto a él había sido totalmente real.

¿Qué recuerdos guarda de los últimos días de Chespirito?

Más allá de la polémica, Florinda también se ha referido a los instantes finales de la vida del comediante, en los que recuerda sus últimas palabras con ternura refiriéndose a ella como “mi bonita”, un vínculo que para la actriz estuvo marcado por la complicidad y el cariño mutuo.

Con sus recientes declaraciones, no solo intenta defender su lugar en la vida de Chespirito sino recordar, que, pese a los cuestionamientos, la historia que compartieron estuvo basada en la lealtad y el compromiso que se mantuvo hasta el último día.