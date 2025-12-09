Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Florinda Meza rompe el silencio: “No hubo infidelidad con Chespirito”

Florinda Meza habló tras el estreno de la bioserie de Chespirito y negó haber causado la separación de Roberto Gómez Bolaños y su familia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños en presentación de "Sin Querer Queriendo, Memorias"
Florinda Meza es fuertemente criticada en redes tras reaparición de video donde habla de la familia de Chespirito. (Foto: AFP / Susana Gonzalez)

El estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, ha vuelto a poner bajo los reflectores de la vida personal de Roberto Gómez Bolaños.

La serie que llegó en junio de 2025 no solo ha despertado nostalgia entre os seguidores del comediante, sino también un debate público en torno a su privacidad y a la relación que mantuvo con Florinda Meza, su compañera durante casi cuatro décadas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la supuesta infidelidad?

A raíz de esta nueva ola de comentario, Florinda Meza decidió pronunciarse para aclarar algunos aspectos de su historia de amor y rechazar las versiones que la señalan como causante del fin del matrimonio de Roberto Gómez Bolaños con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8
Roberto Gómez Bolaños nunca perdió la esencia del Chavo. (AFP: Dario Leon)

Sus palabras, lejos de calmar los comentarios, han provocado tanto defensas apasionadas como fuertes críticas en redes sociales. En una conversación reciente, Florinda reveló un relato que hasta ahora no había guardado en silencio, según explicó, Roberto nunca se consideró un hombre infiel, más bien le confesó que buscaba algo que no encontraba en su casa.

La actriz también señaló que, aunque compartieron su vida como pareja, nunca hubo propuesta de matrimonio de parte del comediante. En aquel entonces, las leyes mexicanas no facilitaban el divorcio y podía implicar sanciones legales.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó el público en redes sociales?

Las declaraciones de la actriz no pasaron desapercebidas, pues en plataformas digitales como X y TikTok se multiplicaron los mensajes que la señalaron como “la otra” en la vida de Roberto.

Roberto Gómez Bolaños, el gran "Chespirito": Creador de personajes inolvidables como El Chavo del ocho.
Roberto Gómez Bolaños fue el creador de personajes icónicos como El Chavo y el Chapulín Colorado, dejando una huella imborrable en la televisión mundial. Foto AFP /Luis Acosta

Muchos usuarios defendieron a Graciela Fernández como la “verdadera esposa”, mientras otros resaltaron que mantuvieron un vínculo muy sólido y estable que duró casi 40 años.

Frente a las críticas, Florinda ya había respondido semanas atrás a un comentario que la acusaban de haber “destruido un hogar”. En esa ocasión lanzó un comentario refiriéndose a que su vida junto a él había sido totalmente real.

Artículos relacionados

¿Qué recuerdos guarda de los últimos días de Chespirito?

Más allá de la polémica, Florinda también se ha referido a los instantes finales de la vida del comediante, en los que recuerda sus últimas palabras con ternura refiriéndose a ella como “mi bonita”, un vínculo que para la actriz estuvo marcado por la complicidad y el cariño mutuo.

Con sus recientes declaraciones, no solo intenta defender su lugar en la vida de Chespirito sino recordar, que, pese a los cuestionamientos, la historia que compartieron estuvo basada en la lealtad y el compromiso que se mantuvo hasta el último día.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano comparte truco para que su bebé diga primero "mamá"

Aida Victoria Merlano se las ingenió en buscar una técnica para que su bebé diga primero "mamá" antes que "papá".

Yeferson Cossio en Singapur Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló incómodo momento que vivió con mujer en Asia: "Me siento sucio"

El influenciador Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al contarles la fuerte situación que vivió con una mujer en su viaje a Asia.

Altafulla Altafulla

Altafulla presume su nuevo diseño de sonrisa y lo comparan con el de Karina, así quedó

Altafulla dejó ver que está estrenando dientes y los internautas reaccionaron a su nuevo aspecto.

Lo más superlike

Llega la edición 77 de los Premios Emmy 2025 Premios Emmy

Premios Emmy 2025: lista completa de nominados, fecha, hora y transmisión en vivo

La edición 77 de los Premios Emmy 2025 reúne a lo mejor de la televisión mundial con una amplia lista de nominados destacados.

Beéle en Colombia Talento nacional

Beéle rompe récord en Colombia y abre nueva fecha en Bogotá: ¿Cuándo comprar las boletas?

Matcha: beneficios sí, pero cuidado con estos efectos Salud y Belleza

Té de matcha: conoce sus efectos adversos y por qué no siempre es recomendable consumirlo

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad