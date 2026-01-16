Filtran nuevo video premonitorio de Yeison Jiménez en el que habló de su muerte
Filtran inédito video de Yeison Jiménez en el que reveló en qué gastaría su dinero si supiera que solo tenía 15 minutos de vida.
La muerte de Yeison Jiménez sigue conmocionando a toda Colombia por las circunstancias en que ocurrió. En las últimas horas se dio a conocer un nuevo video en el que el artista habla de su propia muerte en un escenario hipotético, que resulta inquietantemente cercano a lo que terminó ocurriendo en la actualidad.
¿Yeison Jiménez sabía que moriría en un accidente de avión?
En redes sociales comenzó a circular una entrevista que brindó Yeison Jiménez, en la que el entrevistador le planteó un escenario hipotético para que revelara en qué gastaría todo su patrimonio si supiera que le quedaban únicamente 15 minutos de vida.
En ese momento, el artista respondió que compraría un avión y volaría en él hasta que se acabara la gasolina y se estrellara, poniendo fin a su vida. “Para que me alcance, un avión, me compraría un avión y que se le acabe la gasolina y ya, muerto”, expresó Yeison Jiménez entre risas.
Este video se suma a otras declaraciones que el cantante hizo durante una entrevista con Juan Pablo Raba, en la que aseguró haber tenido tres sueños en los que su avión presentaba fallas y posteriormente se estrellaba, causándole la muerte.
Las palabras de Yeison en estas entrevistas avivaron el debate sobre la forma en la que se refería constantemente a la muerte y la coincidencia de sus relatos con el accidente aéreo que finalmente terminó arrebatándole la vida el pasado 10 de enero de 2026.
¿Cómo falleció Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez abordó su avioneta el pasado 10 de enero del 2026 junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto, sin imaginar que cinco minutos después perdería la vida junto a los demás tripulantes tras un fuerte impacto en una vereda en Boyacá.
Tras el siniestro, y luego de que su identidad fuera reconocida por Medicina Legal, el cuerpo del cantante fue entregado a sus familiares quienes lo trasladaron a Bogotá el pasado 12 de enero y lo cremaron en medio de una ceremonia privada a la que asistieron amigos cercanos.
Posteriormente un homenaje en su honor se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá en donde amigos, colegas, familiares y miles de fanáticos se reunieron para darle un último adiós.