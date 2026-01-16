Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermano de Darío Gómez rindió homenaje a Yeison Jiménez: “nadie es eterno”

Hernán Gómez, hermano de Dario Gómez, rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez tras su trágica muerte.

Hermano de Darío Gómez sorprendió al rendir emotivo homenaje a Yeison Jiménez
Hermano de Darío Gómez sorprendió al rendir emotivo homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Freepik | Canal RCN)

Hernán Gómez, hermano de Dario Gómez, estuvo presente en el homenaje a Yeison Jiménez que se llevó a cabo el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá para darle el último adiós junto a fanáticos, colegas y familiares.

¿Cómo fue el homenaje del hermano de Darío Gómez a Yeison Jiménez?

Bogotá fue el escenario de uno de los eventos más tristes del 2026, al reunir en el Movistar Arena a miles de fanáticos, colegas, amigos y familiares de Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo, quienes perdieron la vida en un trágico accidente aéreo.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 / (Foto del Canal RCN)

Durante el homenaje, varios artistas subieron a la tarima para rendir tributo al cantante a través de la música. Entre ellos estuvo Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, quien interpretó ‘Nadie es eterno’, una de las canciones más icónicas del fallecido artista.

Posteriormente, Hernán Gómez compartió en sus redes sociales que aún no encuentra palabras para describir lo que sintió al cantar frente a seis féretros y a los familiares que, entre lágrimas, se despedían de sus seres queridos.

“Canté ‘Nadie es eterno’ en el homenaje a Yeison y a sus compañeros. Fue un momento profundamente doloroso y lleno de respeto; no puedo explicar lo que sentí al ver seis féretros y a sus familias despidiéndose entre lágrimas. Jóvenes con tanto futuro. Que Dios los tenga en su santa gloria”.

Lo cierto es que el homenaje quedó marcado por un profundo sentimiento de respeto y tristeza, en el que la música se convirtió en el medio para despedir a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo.

¿Yeison Jiménez fue sepultado en el cementerio de Bogotá?

Luego de que la identidad de Yeison Jiménez fuera identificada por Medicina Legal, el cuerpo del artista fue entregado a sus familiares, quienes de manera inmediata lo trasladaron hacia la capital colombiana para despedirlo en medio de una ceremonia privada en el cementerio de Bogotá.

Sin embargo, Yeison no fue enterrado, sino que por el contrario sus familiares optaron por cremarlo, y sus cenizas ahora se encuentran bajo el cuidado de su esposa.

