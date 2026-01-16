Ciro Quiñonez reveló video jamás visto con Yeison Jiménez tras su muerte: "cómo olvidar este día"

En medio del duelo por la trágica muerte de Yeison Jiménez, en las últimas horas, Ciro Quiñonez, uno de sus amigos más cercanos, reveló inédito video de un día que se quedará para siempre en su memoria.

¿Cuál fue el emotivo video que compartió Ciro Quiñonez junto a Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el también cantante acumula un gran número de seguidores, compartió un emotivo video en el que dio a conocer aquel día en el que trabajaron juntos en su siguiente proyecto.

"Como olvidar este día, que sacaste tu tiempo, talento y mente para componer mi próxima canción", escribió el artista en una de sus más recientes historias.

En la grabación, se puede observar a Ciro riendo a carcajadas con el fallecido cantante, ambos chocando sus manos como una señal de la complicidad y amistad que los unía. Mientras tanto, los músicos alrededor también riendo junto a los cantantes y sosteniendo sus instrumentos.

Yeison Jiménez fue recordado por Ciro Quiñonez. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con Ciro Quiñonez y por qué fue criticado por Giovanny Ayala?

Cabe señalar que, en los últimos días, Quiñonez ha estado en el centro de la polémica luego de que Giovanny Ayala arremetiera en contra de los cantantes que estuvieron presente en el homenaje a Yeison Jiménez, pues desde su punto de vista, este encuentro fue un "circo" y no fue digno de una despedida a un ídolo de la música como lo fue Jiménez.

Además, Ayala cuestionó la actuación de Ciro, luego de que se le viera efusivo durante el homenaje en el que también hicieron presencia Pipe Bueno, Jessi Uribe y Jhon Alex Castaño.

Frente a esto, el intérprete cucuteño, salió en su defensa y aseguró que, en ningún momento Giovanny fue bienvenido al encuentro, pues afirmó incluso que Yeison "no lo quería".

Incluso, una de las hermanas del fallecido cantante, salió a respaldar las palabras de Quiñonez, dejando ver que, en efecto, nadie lo invitó para que fuera parte del mencionado encuentro.

Pese a la controversia, familiares, amigos y seguidores del cantante oriundo de Manzanares, siguen honrando su memoria y lamentando desde todos los rincones de Colombia la pérdida de una de las voces más importantes del género popular en el país.