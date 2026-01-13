¡Feliz cumpleaños, Lucho! Así llega Luis Díaz a sus 29 años en Europa

Luis Díaz, pues el extremo guajiro celebra sus 29 años en medio de un presente deportivo que confirma por qué es considerado la máxima figura de la Selección Colombia y uno de los atacantes más determinantes del fútbol europeo.

Su actual club, el Bayern Múnich, no dejó pasar la fecha y se sumó a las felicitaciones para un jugador que, en apenas meses, ya dejó huella en el gigante alemán.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta habló sin filtros con 'Campanita': "Mucha gente viene muy predispuesta conmigo"

¿Cómo llega Luis Díaz a sus 29 años en Europa?

El hijo de Barrancas atraviesa uno de los puntos más altos de su carrera, desde su llegada al Bayern en julio de 2025, el colombiano se adaptó con rapidez a una institución exigente y a una liga que no perdona errores.

Su rendimiento habla por sí solo, participación constante, influencia directa en el marcador y una sociedad ofensiva que ilusiona, junto a Harry Kane y Michael Olise, Luis Díaz conforma uno de los tridentes más temidos de la temporada, combinando velocidad, definición y lectura de juego, celebrar un cumpleaños siendo protagonista en un club de esta magnitud no es algo menor.

Artículos relacionados La casa de los famosos Mariana Zapata rompió el silencio y respondió a quienes hablan de ella: “No hay publicidad mala”

¿Por qué Luis Díaz es hoy el colombiano más valioso del mundo?

Más allá de los goles y asistencias, el impacto de Luis Díaz se refleja también en su valoración internacional, de acuerdo con portales especializados en transferencias, el guajiro lidera ampliamente la lista de futbolistas colombianos con mayor valor de mercado, superando con holgura a otros nombres destacados.

Luis Díaz celebra sus 29 años siendo protagonista en Europa y orgullo de Colombia. (Foto: Luis Acosta / AFP)

El Bayern invirtió cerca de 70 millones de euros para ficharlo, una cifra que hoy parece totalmente justificada.

En 23 partidos disputados con el club bávaro, ha contribuido con 14 goles y 10 asistencias, cifras que confirman su peso en el ataque y su capacidad para marcar diferencias en partidos grandes.

Artículos relacionados Westcol WestCol asegura que se parece a Maluma y reabre debate en redes

¿Qué significa este momento para la Selección Colombia?

El gran nivel de Díaz no pasa desapercibido en el entorno de la Tricolor. Con más de 70 partidos internacionales, 21 goles y varias asistencias, el extremo es considerado el líder natural del proyecto que dirige Néstor Lorenzo.

Luis Díaz cumple 29 años este martes 13 de enero, consolidado como figura del Bayern Múnich. Foto | PIERO CRUCIATTI.

Con la mirada puesta en el Mundial de 2026, todo apunta a que Luis Díaz será el faro ofensivo de una Selección que sueña con hacer historia.

Luis Díaz continúa celebrando, no solo un año más de vida, sino una carrera que sigue creciendo y escribiendo páginas doradas para el fútbol colombiano.