Feid sorprendió con drástico look tras ruptura con Karol G: así luce ahora

Feid sorprendió a sus fans al mostrar su nuevo cambio de look tras terminar su relación con Karol G.

Feid impacta con radical cambio de look tras su ruptura con Karol G
Feid impacta con radical cambio de look tras su ruptura con Karol G. (Foto AFP: Romain Maurice | Mike Coppola).

El reconocido cantante urbano Feid reapareció en sus redes sociales con una petición bastante especial. Sin embargo, lo que realmente se llevó toda la atención fue su drástico cambio de look, justo después de terminar su relación con Karol G.

¿Cuál es el nuevo look de Feid tras terminar su relación con Karol G?

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido en la industria musical como Feid, sorprendió en la noche del pasado miércoles 28 de enero con una inesperada aparición por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Usuarios aseguran que Karol G y Feid terminaron en agosto del 2025.
Usuarios aseguran que Karol G y Feid terminaron en agosto del 2025. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

La intención del artista era pedirle a sus seguidores que fueran a escuchar su más reciente lanzamiento musical ‘Cambiaré’, pero su nuevo look terminó llevándose toda la atención de sus fanáticos.

"Me hacen el favor y vana a escuchar cambiaré. Mucha recochita, gracias, hasta mañana", mencionó el artista mientras grababa únicamente sus ojos y frente, dejando al descubierto que ahora luce su cabeza completamente rapada.

Sin embargo, hay quienes creen que en realidad podría tratarse de un filtro que hacer que el cabello desaparezca, mientras que otros mencionaron que estaría cerrando ciclos al igual que Karol G, tras finalizar su relación. Pues recordemos que la joven artista decidió cortar su cabello hasta los hombros en las últimas semanas.

¿Feid y Karol G terminaron su relación?

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de los artistas, fuentes cercanas a la pareja revelaron a TMZ que su noviazgo habría llegado a su fin tras tres años juntos.

Asimismo, en las últimas semanas, fanáticos de Karol G y Feid aseguran que ambos han dejado varias señales que reforzarían los rumores, ya que no se les ha vuelto a ver juntos desde hace bastante tiempo.

Por ahora, lo único confirmado es que los dos estarían apostándole a cambios drásticos en su imagen, renovando sus looks en medio de las versiones sobre una posible ruptura.

Feid y Karol G, cantantes colombianos
Feid y Karol G compartieron un noviazgo que duró tres años. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
