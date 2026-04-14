Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Feid desata rumores de nuevo romance tras foto en redes: ¿pasó la página con Karol G?

En redes sociales ha habido un gran revuelo por presunta cercanía de Feid con una mujer, relacionándolos en una supuesta relación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid genera rumores de romance tras polémica con Karol G
Redes estallan por supuesta nueva novia de Feid. (AFP/ Ethan Miller - Freepik)

En los primeros días de abril, Feid y Karol G volvieron a ser tendencia en redes sociales luego de que la Bichota confirmara por primera vez en una entrevista que está soltera, sin embargo, causó revuelo por polémicas declaraciones sobre su relación.

Artículos relacionados

Tras confesar detalles de su relación con Salomón, Carolina ha recibido muchas críticas, porque, según los internautas, ella “sale para victimizarse” tras sus relaciones, sin embargo, solo contó que se sintió bien al salir de su noviazgo.

Luego de su la versión de Karol G, Feid ha recibido el apoyo de sus fanáticos, ya que él no ha mencionado nada del tema y sobre le hecho, ha actuado como si nada estuviera pasando. Sin embargo, se generó un gran revuelo tras una imagen que ha circulado en rede sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué se dice que Feid tiene nueva pareja?

A través de Twitter, una joven mujer publicó una foto con una gorra que pareciera ser la misma que está usando Feid en uno de sus más recientes video de redes sociales.

Redes estallan por supuesta nueva novia de Feid.
Feid vuelve a ser tendencia por rumores de nueva pareja. (AFP/ Hector Vivas )

Sin duda, esto captó la atención de las fanáticas del Fercho, quienes dijeron que algo podrías estar pasando ahí, porque la cachicha se parece a la del cantante, además, que la mujer en mención, sale en la imagen haciendo corazón, tal cual lo hace Feid.

Por su lado, algunas seguidoras del paisa creen que la gorra no es la misma, pero otras creen que ahí podría pasar algo entre los dos.

Artículos relacionados

Precisamente, tras la ruptura y las polémicas declaraciones de Karol G, las fans de Feid quisieran que él estuviese soltero, peor otras quieren que él sea feliz, sea con quien sea.

¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Karol G dio dos entrevistas y en cada una habló de su soltería, por un lado, reveló que está bien sola, porque siente que evoluciona más. Además, opinó que en una relación uno se pierde y se siente orgullosa de haber salido de su último noviazgo.

Feid vuelve a ser tendencia por rumores de nueva pareja
Feid genera rumores de romance tras polémica con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

En la otra entrevista, dijo la artista que estaba lista de dar el siguiente paso con su pareja, o sea, con Feid, pero a la vez, lo pensó por sus demás proyectos. Pero lo que causó críticas, es que respondió preguntas sobre Anuel AA, revelando que le dedicó un álbum para contar cómo la hizo sentir.

Pero, además, que le gustan “los chicos malos” y esto, lo asociaron, como si estuviera describiendo al puertorriqueño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Carolina Gómez revelan detalles de su nueva casa Yeferson Cossio

Yeferson Cossio y Carolina Gómez revelan detalles de su nueva casa en construcción; así luce

Yeferson Cossio y Carolina Gómez sorprendieron al revelar qué espacios tendrá su nueva casa que aún se encuentra en construcción.

Juanda Caribe durante la visita de Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Sheila rompe el silencio con fuerte indirecta y desata rumores sobre Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, causó revuelo al compartir video que fue interpretado como un mensaje sobre su relación con el humorista.

Paola Jara derrite las redes al mostrar a Emilia Paola Jara

Paola Jara sacude las redes al revelar foto de Emilia: este fue el parecido que notaron

Una vez más, Paola Jara causa revuelo entre sus seguidores, al dejar ver a Emilia, mostrando el parecido que heredó de ella.

Lo más superlike

Karola habla de su futuro amoroso tras el reality: ¿Eidevin o Jota? La casa de los famosos

Karola rompe el silencio sobre su vida amorosa: ¿volverá con Jota o elegirá a Eidevin?

Karola habló de su futuro amoroso tras el reality y dejó en duda qué pasará con Eidevin y Jota ahora que salió de La casa de los famosos.

Reconocido periodista fue hallado sin vida en su casa por su hija: ¿quién era? Talento internacional

Reconocido periodista fue hallado sin vida en su casa por su hija: ¿quién era?

Karol G en Coachella 2026: esta sería la millonaria cifra que habría cobrado por su presentación Karol G

Esta sería la millonaria cifra que Karol G habría cobrado por su presentación en Coachella 2026

Carla Giraldo presentadora de La casa de los famosos Col reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso Carla Giraldo

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col, reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"