Feid desata rumores de nuevo romance tras foto en redes: ¿pasó la página con Karol G?

En los primeros días de abril, Feid y Karol G volvieron a ser tendencia en redes sociales luego de que la Bichota confirmara por primera vez en una entrevista que está soltera, sin embargo, causó revuelo por polémicas declaraciones sobre su relación.

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Tras confesar detalles de su relación con Salomón, Carolina ha recibido muchas críticas, porque, según los internautas, ella “sale para victimizarse” tras sus relaciones, sin embargo, solo contó que se sintió bien al salir de su noviazgo.

Luego de su la versión de Karol G, Feid ha recibido el apoyo de sus fanáticos, ya que él no ha mencionado nada del tema y sobre le hecho, ha actuado como si nada estuviera pasando. Sin embargo, se generó un gran revuelo tras una imagen que ha circulado en rede sociales.

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¿Por qué se dice que Feid tiene nueva pareja?

A través de Twitter, una joven mujer publicó una foto con una gorra que pareciera ser la misma que está usando Feid en uno de sus más recientes video de redes sociales.

Feid vuelve a ser tendencia por rumores de nueva pareja. (AFP/ Hector Vivas )

Sin duda, esto captó la atención de las fanáticas del Fercho, quienes dijeron que algo podrías estar pasando ahí, porque la cachicha se parece a la del cantante, además, que la mujer en mención, sale en la imagen haciendo corazón, tal cual lo hace Feid.

Por su lado, algunas seguidoras del paisa creen que la gorra no es la misma, pero otras creen que ahí podría pasar algo entre los dos.

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Precisamente, tras la ruptura y las polémicas declaraciones de Karol G, las fans de Feid quisieran que él estuviese soltero, peor otras quieren que él sea feliz, sea con quien sea.

¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Karol G dio dos entrevistas y en cada una habló de su soltería, por un lado, reveló que está bien sola, porque siente que evoluciona más. Además, opinó que en una relación uno se pierde y se siente orgullosa de haber salido de su último noviazgo.

Feid genera rumores de romance tras polémica con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

En la otra entrevista, dijo la artista que estaba lista de dar el siguiente paso con su pareja, o sea, con Feid, pero a la vez, lo pensó por sus demás proyectos. Pero lo que causó críticas, es que respondió preguntas sobre Anuel AA, revelando que le dedicó un álbum para contar cómo la hizo sentir.

Pero, además, que le gustan “los chicos malos” y esto, lo asociaron, como si estuviera describiendo al puertorriqueño.