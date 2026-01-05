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Feid confirmaría que Karol G lo dejó: estos serían los detalles de la ruptura

Feid generó revuelo en redes sociales al supuestamente confirmar que Karol G lo habría dejado, revelando ciertos detalles.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Esto se sabe de la ruptura entre Feid y Karol G tras nuevas señales
Feid lanza señales sobre su ruptura con Karol G. (AFP/ Ezequiel BECERRA -AFP/ Alexander Tamargo)

Durante los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026 ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a la relación de Feid y Karol G, pues desde septiembre nacieron las especulaciones de que habían terminado.

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Por algunas semanas y meses, ninguno de los dos artistas había confirmado nada, pero lo que sí hacían era enviar señales confusas, eso era lo que mantenía la fe de que seguían juntos.

Sin embargo, en enero de este año, el medio internacional TMZ confirmó la ruptura, mencionando que, fuentes cercanas a los artistas fueron los que contaron la verdad sobre esa relación.

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Pero, finalmente, fue Karol G quien confesó que estaba soltera y dio detalles de su última relación, por lo que ahora, cada cosa que hagan los cantantes es tomadas como indirectas para ellos y ese fue el caso de Feid.

¿Cuál fue la supuesta indirecta de Feid para Karol G?

El pasado miércoles 29 de abril, se estrenó la colaboración de ‘Te entiendo’, un tema de Misak, quien invitó a Maluma y a Feid para su remix.

Feid lanza señales sobre su ruptura con Karol G
La ruptura de Feid y Karol G que vuelve a dar de qué hablar. (AFP/ Amy Sussman - AFP /David Becker)

Tras el estreno de esta canción, se destapó una ola de comentarios sobre Salomón y Carolina, ya que dicen que la parte que canta Feid, pareciera que fuera una indirecta para su ex.

Precisamente, el paisa cantó un contundente verso que dice: “antes de que vos y yo rompiéramos, yo te dije si te vas, yo no iré detrás”.

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Para los internautas, este habría sido un claro mensaje de lo que ocurrió en su ruptura con Karol G.

¿Por qué se dice que Feid le habría lanzado esta indirecta a Karol G?

De acuerdo con videos que circulan en internet, en su presentación de ‘Falxo Tour’ en Bogotá, Feid habría revelado que Karol G lo dejó, pues Maisak le nombró al amor de su vida y él respondió: “me dejó”.

La ruptura de Feid y Karol G que vuelve a dar de qué hablar
Esto se sabe de la ruptura entre Feid y Karol G tras nuevas señales. (AFP/ Ethan Miller)

Por esto, muchos creen que como su más reciente relación fue con Carolina, ella lo dejó y más que la misma cantante confesó en una entrevista que fue ella quien salió de su relación.

Por esta razón es que asocian que Salomón aprovechó el remix para revelar qué habría sucedido durante su ruptura con su colega.

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