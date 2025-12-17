Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fátima Bosch vuelve a Tabasco y desata euforia total tras su coronación en Miss Universo

Fátima Bosch regresó a Tabasco y fue recibida con muestras de cariño por parte de sus ciudadanos tras histórico logro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así recibieron a Fátima Bosch en Tabasco, México

Fátima Bosch volvió a su tierra natal y su llegada a Tabasco no pasó desapercibida. La Miss Universo 2025 regresó a Villahermosa luego de varios días fuera del país y fue recibida por cientos de personas que se reunieron para verla y expresarle su apoyo en este nuevo capítulo de su vida.

¿Cómo fue el recibimiento de Fátima Bosch en Villahermosa?

Desde muy temprano, los seguidores de Fátima Bosch de todas las edades se congregaron en distintos puntos de la ciudad para acompañar el recorrido que realizó la reina de belleza, quien se mostró sonriente y cercana, saludando a quienes se acercaban para verla pasar.

El regreso de la Miss Universo a su tierra natal estuvo marcado por un ambiente festivo. A bordo de un carro alegórico, la joven recorrió varias calles de Villahermosa mientras el público la aplaudía y coreaba mensajes de apoyo. Incluso muchas niñas asistieron vestidas como reinas de belleza.

Durante el recorrido, los asistentes no ocultaron su emoción por tener, por primera vez, a una Miss Universo nacida en Tabasco.

Más allá de los reflectores y los compromisos propios del certamen, la llegada de Fátima Bosch a Tabasco se convirtió en un motivo de orgullo regional que fue celebrado con entusiasmo por cientos de ciudadanos.

Así recibieron a Fátima Bosch en Tabasco, México

¿Cómo reaccionó Fátima Bosch a los cuestionamientos por su corona?

No obstante, el regreso de la reina mexicana estuvo precedido por varios cuestionamientos públicos por parte de varios medios locales, donde por el contrario Bosch optó por no profundizar en la polémica.

A pesar de ello, en Tabasco fue distinto. El recibimiento se centró en su logro y en el simbolismo que representa para el estado que la corona se halla quedado en el país azteca.

Así recibieron a Fátima Bosch en Tabasco, México

El apoyo institucional también se hizo visible luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconociera públicamente la postura de Fátima Bosch frente a situaciones que consideró inapropiadas durante el certamen.

La mandataria expresó con claridad la importancia de que las mujeres alcen su voz y defendió el mérito de la joven, apartando su triunfo de otros señalamientos que han surgido alrededor de la organización.

