Fátima Bosch comenzó su año como Miss Universo 2025: así fue recibida en Nueva York

Fátima Bosch comenzó su año como Miss Universo y fue homenajeada con una bienvenida cultural en su primera parada en Nueva York.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Miss Universo Fátima Bosch deslumbra en Nueva York con su llegada
Fátima Bosch arrasa en Nueva York y sorprende con bienvenida cultural como Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

La recién coronada Miss Universo 2025, Fátima Bosch, arribó a la ciudad de Nueva York el pasado 30 de noviembre para comenzar su agenda como representante del certamen en Estados Unidos.

¿Cómo fue recibida en New York la Miss Universo Fátima Bosch?

En el aeropuerto de Newark, la modelo tabasqueña fue recibida con mariachis, bailes folclóricos y muestras simbólicas de la cultura mexicana.

El evento fue organizado por el equipo de Miss Universo junto a la comunidad mexicana en Nueva York.

Bosch saludó a los asistentes y expresó su gratitud tras la bienvenida en esta ciudad: “Por estar más cerca de México, cada día más, tenemos una agenda increíble llena de compromisos y lista para todo. También tenemos muchas cosas de filantropía, que es lo que más me gusta y estoy muy contenta”.

Miss Universo Fátima Bosch deslumbra en Nueva York con su llegada
Fátima Bosch arrasa en Nueva York y sorprende con bienvenida cultural como Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

Aunque la bienvenida fue protocolaria y cultural, la presencia de seguidores fue moderada, con algunos aficionados portando banderas tricolores y mostrando apoyo a la nueva Miss Universo.

Las imágenes del recibimiento se difundieron rápidamente en redes sociales, generando comentarios divididos.

¿Cómo reaccionó Fátima Bosch a los cuestionamientos tras su coronación de Miss Universo?

Pese al despliegue cultural, en redes sociales se destacó la escasa asistencia de público en el aeropuerto. Varios usuarios compararon la llegada de Bosch con otros eventos de figuras públicas.

La situación provocó reacciones encontradas: algunos consideraron que el apoyo era insuficiente frente a la relevancia internacional del título, mientras otros defendieron la importancia de la ceremonia cultural y la organización detrás del evento.

En declaraciones a los periodistas, Fátima Bosch rompió el silencio en torno a las polémicas sobre el favoritismo que algunos la cuestionaban tras su triunfo como Miss Universo.

Miss Universo Fátima Bosch deslumbra en Nueva York con su llegada
Fátima Bosch arrasa en Nueva York y sorprende con bienvenida cultural como Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

“Cuando hay una verdad certera no se necesita estar defendiéndose, pero la realidad es que, si tenemos voces para usarla… yo creo que todas las personas saben que es completamente falso”.

La modelo agregó que su triunfo ha roto estereotipos y ha generado atención mediática, lo que considera parte del impacto de ser Miss Universo: “Mi triunfo desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, eso es lo que hoy está siendo Miss Universo”.

