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Fan de Mariana Zapata se tatuó su nombre: así reaccionó la exparticipante de La casa de los famosos

Un fan de Mariana Zapata sorprendió al tatuarse su nombre y la exparticipante de La casa de los famosos reaccionó.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Fan de Mariana Zapata se tatuó su nombre y su reacción sorprendió a muchos
Fan de Mariana Zapata se tatuó su nombre y su reacción sorprendió a muchos. (Foto Canal RCN | Freepik).

La inesperada muestra de admiración de un fan argentino hacia Mariana Zapata sorprendió en redes sociales luego de tatuarse el nombre de la exparticipante de La casa de los famosos. La creadora de contenido no tardó en reaccionar al gesto y compartió su respuesta con sus seguidores, generando todo tipo de comentarios entre los internautas.

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¿Cómo es el tatuaje que un fan de Mariana Zapata se hizo en su honor?

Poco después de abandonar La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor cantidad de votos del público, Mariana Zapata compartió en sus redes sociales el emotivo gesto que tuvo un seguidor argentino con ella.

La reacción de Mariana Zapata al tatuaje de un fan desató opiniones en redes
La reacción de Mariana Zapata al tatuaje de un fan desató opiniones en redes. (Foto Canal RCN).

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la influenciadora dejó ver el diseño que el fan decidió tatuarse de forma permanente en la piel.

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En las imágenes se observa un tatuaje en tinta roja con su nombre y apellido, acompañado de una corona.

“Mari, te quiero mucho. Saludos desde Argentina”, escribió el seguidor junto al mensaje en el que presumió el tatuaje hecho en honor a la creadora de contenido.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al ver el tatuaje que fan se hizo en su honor?

El gesto de uno de sus seguidores tomó por sorpresa a Mariana Zapata, quien no ocultó su emoción al ver el tatuaje inspirado en ella. La creadora de contenido compartió la imagen en sus redes sociales y acompañó la publicación con un “OMG” y un emoji entre lágrimas y asombro.

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Aunque varios usuarios cuestionaron la actitud de Mariana Zapata por considerarla fría frente a un gesto tan significativo como un tatuaje, otros salieron en su defensa y aseguraron que sí dejó ver su emoción ante el homenaje que recibió por parte de uno de sus seguidores.

Por ahora, Mariana Zapata ya regresó a su ciudad luego de cuatro días de haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia, donde continúa dando de qué hablar tras su salida del programa.

Así reaccionó Mariana Zapata tras ver que un fan se tatuó su nombre
Así reaccionó Mariana Zapata tras ver que un fan se tatuó su nombre. (Foto Canal RCN).
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