Fan confronta a Valentina Ferrer en plena transmisión en vivo y así respondió Emiro Navarro

Un live en redes sociales entre Emiro Navarro y Valentina Ferrer se convirtió en tema de conversación luego de que una fan interviniera con un reclamo directo sobre un encuentro ocurrido meses atrás con la modelo argentina.

¿Qué dijo la fan acerca de Valentina Ferrer?

El momento ocurrió mientras Emiro Navarro y Valentina Ferrer compartían una transmisión navideña, en vivo, con sus seguidores. La conversación, que avanzaba con normalidad, cambió cuando una usuaria se unió al live y relató una experiencia personal relacionada con Valentina.

La fan aseguró que tuvo un encuentro con la influencer en un restaurante de empanadas, el 19 de septiembre. Según contó, ese día se encontraba celebrando un logro personal, mientras Valentina celebraba su cumpleaños. La usuaria afirmó que intentó solicitar una fotografía y que la respuesta no fue la que esperaba.

Recordó que Valentina se encontraba acompañada por familiares y personas cercanas, y que cuando le solicitó la fotografía a Valentina, la modelo la ignoró y pasó por alto su petición.

“Yo me iba a tomar y tú súper odiosa y no me regalaste la foto”, reclamó.

La usuaria de Tiktok también destacó que, según ella, Valentina no estaba en estado de sobriedad, lo que le permitió comprender la reacción del momento.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro ante el reclamo en el live?

Tras escuchar el relato, Emiro Navarro intervino para responder al comentario de la fan. El creador de contenido expresó que no creía que la situación hubiera ocurrido de esa manera, señalando que no le parecía adecuado plantear ese tipo de reclamos en ese espacio y momento.

A pesar de que inicialmente permitió que la conversación continuara, Emiro decidió retirar a la usuaria del live. Antes de hacerlo, explicó que no le resultaba cómodo seguir con el tema durante la transmisión.

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre lo que contó la fan?

Luego de que Emiro retirara a la fan del live, Valentina señaló que hubiese preferido que la usuaria terminara su relato. Posteriormente, explicó que ese día se encontraba acompañada de toda su familia por la celebración de su cumpleaños, razón por la cual su atención estaba centrada en compartir con ellos en ese momento.



Luego del episodio, los fans comentaron que, aunque Valentina no lo expresó de forma directa, su reacción evidenció sorpresa ante el reclamo y que, a partir de ese momento, su actitud durante la transmisión reflejó incomodidad frente a la situación planteada.