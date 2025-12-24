Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influencer colombiano causa preocupación al ser intervenido en uno de sus hombros de urgencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso influencer colombiano preocupa al ser operado en uno de sus hombros: así lo anunció
¿Quién es el reconocido influencer que fue intervenido de urgencias? | Fotos: Freepik

Uno de los creadores de contenido digital colombianos con gran influencia a nivel internacional ha causado gran preocupación por parte de sus seguidores tras confesar que tuvo que ser operado con urgencia en las últimas horas.

Además, el streamer confesó que se tomará unos días lejos de redes sociales para compartir estas fechas navideñas junto a sus seres queridos y, también, para tomar un respectivo reposo para cuidar su estado de salud.

¿Quién es el reconocido streamer que tuvo que ser operado con urgencia?

El nombre de Stiven Tangarife Caicedo, o más conocido en redes sociales como Mr. Stiven, se ha convertido en centro de atención en los últimos meses al ser uno de los streamers colombianos con gran influencia, seguido de WestCol.

Recientemente, Mr. Stiven, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, que tuvo que ser operado de urgencias tras una falencia que presentó en uno de sus hombros, expresando las siguientes palabras:

“El día de hoy me hicieron una operación que ya les había contado en directo de qué se trataba. Para los que no saben, es sobre el hombro porque tenía una lesión, pero me está doliendo mucho. Estoy acá tratando de distraerme con la vista y comprender por qué me duele. Descansaré unos días para compartir estas fechas junto a mis allegados”, agregó Mr. Stiven.

Esto dijo Mr. Stiven al ser operado de urgencia. | Foto: Freepik

Sin duda, las palabras de Mr. Stiven han generado una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes lo han admirado a lo largo de su amplia trayectoria como creador de contenido digital.

¿Cuál es el estado de salud actual de Mr. Stiven? | Foto: Freepik

¿Quién es la actual pareja del creador digital Mr. Stiven?

Es clave mencionar que Mr. Stiven, se ha destacado en sus redes sociales al contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en la que abarca varios acontecimientos de los que le ocurren en su cotidianeidad.

Así también, varios internautas se han sorprendido con la especial relación sentimental que tiene con María Julissa, una reconocida creadora de contenido digital, convirtiéndose en una de las parejas más estables del entretenimiento en los últimos meses, tal como lo han presumido en sus redes.

