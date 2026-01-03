Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso cantante vallenato sorprendió a Aida Victoria con serenata en público, ¿de quién se trata?

En medio de la inauguración de su nueva discoteca, Aida Victoria Merlano recibió la sorpresa y mostró su reacción.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano en el programa Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano recibió serenata de cantante vallenato. Foto | Canal RCN.

T

al y como lo había anunciado a través de redes sociales en los últimos días, este sábado 28 de febrero, se llevó a cabo la inauguración de la nueva discoteca de Aida Victoria Merlano, un evento que convocó a reconocidas figuras que se dieron cita en este lugar para ser parte de la apertura que se hizo por todo lo alto.

¿Cuál fue el cantante que le llevó serenata a Aida Victoria Merlano?

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde la influencer ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, apareció hace pocas horas para mostrar lo agradecida que se siente por la noche que vivió el pasado sábado, dejando ver con sus palabras que la inauguración fue un completo éxito.

Sin embargo, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la sorpresa que recibió por parte de un famoso cantante vallenato, quien decidió llegar al sitio para sumarse a esta celebración, "Todavía no puedo creer lo que pasó anoche", señaló.

"Me siento tan agradecida, teniendo show en la misma noche, Nelson Velásquez fue a apoyarme, llegó a mi inauguración, cantó y me llevó mariachis", contó Merlano.

¿Por qué Nelson Velásquez le dio serenata a Aida Victoria Merlano?

De acuerdo con la creadora de contenido, este detalle, es decir, las serenata, es una de las cosas que más ama en la vida, por lo que se mostró agradecida de que Nelson se hubiese tomado el tiempo de ir hasta allá, aún cuando él tenía concierto en la misma noche.

Cabe señalar que, horas antes de que se cumpliera con la inauguración de la discoteca, Aida Victoria compartió una historia en la que se grabó interpretando una de las canciones más reconocida de Velásquez y decidió etiquetarlo, "¿Verdad que mi amigo Nelson Velasquez está en Medellín? Es pa' una tarea", escribió.

Teniendo en cuenta las palabras de la joven barranquillera, es un hecho que su publicación rindió frutos, pues horas después recibió en este lugar al artista vallenato, y no cualquiera, se trata de uno de los más legendarios de este género.

