Famosa presentadora confesó su diagnóstico de cáncer en plena entrevista: “Tengo miedo”

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de las condiciones de salud por las que ha estado atravesando por un grave estado de salud al ser diagnosticada con cáncer.

Además, la reconocida modelo y presentadora ha sido tendencia en redes sociales tras abrir su corazón con sus seguidores acerca de las nuevas complicaciones que ha tenido en las últimas semanas, según el informe de especialistas médicos.

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron

¿Quién es la reconocida modelo que fue diagnosticada de cáncer?

El nombre de Osmariel Villalobos no solo ha sido tema de conversación por parte de internautas, sino que también, por contarles a los internautas acerca de la condición que enfrenta al tener cáncer de mam#.

¿Cuál es el estado de salud actual de la presentadora? | Foto: Freepik

Recientemente, Osmariel, la reconocida modelo y presentadora venezolana, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, que tuvo una entrevista en un programa digital llamado: ‘El pódcast de Rocío’, en el que reveló varios acontecimientos de su complicado estado de salud, expresando las siguientes palabras acerca de los sentimientos que ha tenido encontrados:

“Recibí una llamada de mi médico oncólogo diciéndome que el trial que quería hacer llegar a Miami, ya no lo voy a poder hacer. A medida que mi radiólogo me fue investigando, ahí es cuando mi oncóloga me sigue investigando”, agregó la modelo.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y reveló gesto que indicaría que sigue con Feid

Sin duda, estas palabras conmocionaron a todos sus seguidores tras el diagnóstico que le hicieron especialistas médicos, quienes le sugirieron mantener reposo en estos momentos.

¿Cuál es el estado de salud actual de Osmariel Villabobos?

Desde luego, las palabras de Osmariel han generado gran conmoción por parte de los internautas, quienes han estado bajo la expectativa de todo lo ocurrido con su salud, en especial por confesar que según el diagnóstico que le realizó su anterior oncólogo, debe hacerse nuevos procedimientos:

Esto dijo Osmariel Villalobos de su estado de salud. | Foto: Freepik

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

“Luego, mi oncóloga me dice, cambia el panorama y me dice que hay que quitarme toda la mam3. Lo tienes en muchas partes del s3n#. Entonces, no sé si voy a comenzar otro problema tras lo diagnosticado por mi anterior oncóloga Yo ahora le pido a Dios que me cure, que sea un capítulo que pase rápido, pero hay una realidad y, está ahí. Tengo miedo y no sé por qué”.

Con base en estas palabras, Osmariel se ha convertido en centro de atención por parte de todos sus seguidores, quienes le han brindado su incondicional apoyo para que tenga una pronta recuperación.