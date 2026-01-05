Famosa actriz de Rigo y Darío Gómez reveló el inesperado percance que tuvo en el mar, ¿qué le pasó?

La actriz Elizabeth Chavarriaga recordada por su papel de Sofía Durango en Rigo, producción del Canal RCN, le contó a su comunidad digital el percance que tuvo en sus vacaciones en la playa.

Elizabeth Chavarriaga hizo parte del elenco de Rigo. (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Elizabeth Chavarriaga en su visita al mar?

En sus historias de Instagram, la actriz reveló que no se ha podido broncear bien debido a que no ha salido el sol en los días que ha estado en el mar.

En la fotografía se le ve a la actriz con un sombrero y diciéndole a sus seguidores que si la ven regresando de la playa igual de blanca ya saben la razón.

Además, dijo que donde estaba no había buena señal, por lo que se iba a desconectar de las redes sociales por unos días.

“Si regreso de la playa y me ven igual de blanca, es porque no salió el sol en los días que estuve”, escribió Elizabeth Chavarriaga en su publicación.

¿En qué producciones ha participado Elizabeth Chavarriaga?

Además de hacer parte del elenco de la exitosa novela Rigo, Chavarriaga tuvo una breve participación en la serie Manes, una producción también del Canal RCN y en la que pudo catapultar su carrera actuando con grandes personalidades de la pantalla como Diego Cadavid, Sebastián Carvajal y su excompañero de set Juan Pablo Urrego.

Asimismo, la actriz apareció en la también exitosa novela de RCN Darío Gómez, donde interpreta a Luz Dary, la querida hija del rey del despecho que murió en la vida real por culpa de una b4la perdida.

Por otra parte, Elizabeth sigue muy enamorada y así lo dejó saber en una publicación en la que aparece a la orilla de un lago junto a su pareja Jhonatan con el mensaje “aquí contigo”, lo que muestra que está pasando por un momento sentimental estable.

Elizabeth Chavarriaga se ha consolidado como una actriz emergente que poco a poco gana terreno en la televisión colombiana.

Sus participaciones en producciones de RCN le han permitido demostrar su talento y proyectarse hacia nuevos retos.

Aunque aún no ha confirmado si se encuentra en grabaciones de una nueva producción, la expectativa de verla nuevamente en acción sigue creciendo.

Elizabeth Chavarriaga se perfila como una de las actrices jóvenes con mayor proyección en el país.