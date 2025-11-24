Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció ser querido de Lionel Messi: el futbolista lo despidió con desgarrador mensaje

El futbolista Lionel Messi se mostró devastado por el fallecimiento de una de las personas más importantes en su vida y carrera deportiva.

Murió amigo de Lionel Messi
Murió persona cercana a Lionel Messi. (AFP: Pau BARRENA)

El jugador argentino Lionel Messi se encuentra de luto tras confirmar el fallecimiento de un ser querido en las últimas horas.

¿Cuál fue el ser querido de Lionel Messi que falleció?

En la tarde del 24 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Omar Souto, un reconocido trabajado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien fue fundamental para que Messi llegará la selección de su país.

Precisamente, la AFA fue la encargada de dar la lamentable de noticia a través de un comunicado en el que expresaron su tristeza por el fallecimiento de su trabajador a sus 73 años: "Con enorme pesar y tristeza".

Al parecer, Omar Souto llevaba más de dos décadas trabajando en la AFA en donde tuvo un rol importante en la primera convocatoria de Lionel Messi a la Selección de Argentina en 2005.

Esta gran ayuda hizo que él empezara una relación cercana con Lionel Messi la cual se fue convirtiendo en una gran amistad entre ambos, por lo que su muerte devastó al '10'.

Falleció ser querido de Messi
Murió ser querido de Messi. (AFP: Pau BARRENA)

¿Cuál fue el mensaje con el que Messi despidió a Omar Souto?

El jugador del Inter de Miami compartió un desgarrador mensaje junto a unas emotivas fotos junto a Omar Souto para rendirle un homenaje tras su fallecimiento.

Lionel Messi fue sinceró al reconocerle su gran ayuda en poder ir por primera vez convocado con su selección y también por el privilegio de haber contado con su amistad.

Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección.

Aunque Messi no entregó mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, sí dejó claro el vínculo que los unía

Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Qué descanses en paz.

Lionel Messi dejó claro que su legado quedará para siempre y que vivirá su recuerdo en el corazón de todos los que lo conocieron.

¿Qué reacciones ha provocado la muerte Omar Souto en el mundo del fútbol?

El fallecimiento de Omar Souto tiene conmocionado a Lionel Messi y al fútbol argentino, por lo que múltiples jugadores se han pronunciado.

Precisamente, al experimentado trabajador de la AFA le habían rendido un homenaje el pasado 28 de octubre durante la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, en el predio de Ezeiza.

Ese día fue la última vez que al parecer se le vio en un evento público a Omar Souto, quien se mostró agradecido y feliz por el homenaje.

Muchas gracias por este homenaje, agradezco a Claudio Tapia, a Pablo Toviggino y a todos mis compañeros de AFA por todos estos años de trabajo".

Lionel Messi rompió en llanto en partido con Argentina
Lionel Messi despidió a ser querido. (AFP: Luis ROBAYO)
