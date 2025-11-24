Así reaccionó el Flaco Solórzano al ver a su prometida como aspirante a La casa de los famosos

En la mañana del 24 de noviembre se conocieron los nombres del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, en los que está la prometida del actor Fernando Solórzano.

Artículos relacionados Blessd Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

¿Quién es la prometida de Fernando Solórzano que es aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?

Lorena Altamirano es una de las seis aspirantes a La casa de los famosos Colombia y su postulación al reality del Canal RCN ha provocado múltiples reacciones en redes.

Muchos han recordado a Lorena por su participación en diferentes producciones audiovisuales y otros por sus visita a la temporada pasada de La casa de los famosos Colombia en donde El Flaco Solórzano estuvo como participante.

Lorena es actriz y lleva varios años destacándose en el mundo artístico, además, en redes sociales goza de una gran comunidad de seguidores, en especial en Instagram donde supera los 259 mil seguidores en donde comparte su estila de vida saludable y relación en pareja.

Como era de esperarse a muchos tomó por sorpresa verla como aspirante a La casa de los famosos Colombia y más porque se acabó de comprometer con el actor.

Asimismo, muchos de sus seguidores e internautas se interesaron por saber qué opinaba de esto El Flaco Solórzano y su reacción, algo que el actor hizo horas después de conocerse la noticia.

El Flaco Solórzano reacciona al ver a Lorena Altamirano como aspirante a La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Miss Universo Costa de Marfil rompe el silencio después de la final de Miss Universo, ¿apoya el resultado o no?

¿Cómo reaccionó Fernando Solórzano al ver que Lorena Altamirano es aspirante a La casa de los famosos Colombia?

El Flaco Solórzano sabe y conoce muy bien cómo es el formato de La casa de los famosos Colombia tras haber permanecido allí por más de tres meses.

Por eso, muchos de sus seguidores y de su prometida querían saber su opinión al respecto sobre la posible participación de Lorena en este reality de convivencia.

El actor para sorpresa de muchos se mostró de acuerdo con la postulación de su pareja y así lo dejó ver en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Les cuento que la Negra Altamirano Mendoza es una de las candidata a La casa de los famosos Colombia 2026, y hoy salió su grupo, espero la apoyen.

Fernando aseguró que apoyaba a Lorena en este sueño y hasta aprovechó para pedir a su comunidad su apoyo para ella, además, recordó una frase que la hizo famosa: "Lorena, las chanclas".

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

¿Cómo votar por tu aspirante favorito para La casa de los famosos Colombia 2026?

Votar por tu aspirante favorito para La casa de los famosos Colombia 2026 es muy fácil y rápido, a continuación, te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.

Entra a www.lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular o computador. Dentro del portal encontrarás un apartado claramente identificado como Votaciones La Casa de los Famosos. Al acceder a la sección de votación, verás la lista con las seis aspirantes que compiten por el cupo y selecciona la participante que deseas apoyar. El sistema te mostrará un resumen con la aspirante que elegiste. Revisa que coincida con tu intención y, si todo está correcto, presiona Confirmar. ¡Vota cada cuatro horas!