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Luto en la música: falleció reconocido cantante y compositor salsero

Se confirmó el fallecimiento del compositor y cantante José Manuel Bello Suazo en Estados Unidos.

SuperLike Por: Laura Pineda
Signo de luto
Fallece el "Magnate de la Salsa" en la noche del 22 de junio de 2026 en Estados Unidos.

El mundo de la música está de luto, pues en las últimas horas se confirmó el deceso del dominicano José Manuel Bello Suazo en Jacksonville, Florida. La noticia fue confirmada por su esposa Patricia Gónzales.

Símbolo de fallecimiento.
José Manuel Bello Suazo falleció en Jacksonville, Florida.

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¿Quién fue el reconocido compositor que falleció en las últimas horas?

José Bello fue cantante, compositor, y director de orquesta. Hizo parte de grandes agrupaciones como Sexteto Latino, Julio Gutiérrez y su Charanga, Charanga América, y además creó su propio conjunto conformado por 15 músicos.

De acuerdo con YouTube Music, entre las canciones más escuchadas se encuentran: Guerrera, No te he dejado de amar, Vaselina, Ramona, Basta ya, Me la huelo, entre otras. La vocación del maestro comenzó desde niño quien inició su carrera participando en concursos musicales.

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¿Cómo se dio a conocer la noticia del fallecimiento de José Bello?

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado enviado por su esposa Patricia Gónzales, quien es cantante de boleros y diseñadora.

El comunicado, menciona que Bello falleció en horas de la noche el lunes 22 de junio y expresó el profundo dolor que sienten sus seres queridos. Sin embargo, en el mensaje sus familiares agradecieron el acompañamiento y el cariño de sus seguidores durante los últimos meses.

La familia indicó que en los próximos días se darán a conocer detalles sobre los actos fúnebres que serán llevados a cabo en la ciudad de Cali, Colombia.

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¿Cuál fue la reacción de los seguidores de José Bello frente a su fallecimiento?

Los seguidores de José Bello lamentaron la pérdida y expresaron sus condolencias en los comentarios del comunicado oficial.

Símbolo de fallecimiento.
José Manuel Bello Suazo dejó un legado impecable en la salsa con canciones como Vaselina.

Muchos de los comentarios incluían bendiciones para el cantante: “Descansa en paz maestro y amigo José Bello y para ti Patricia, nuestras condolencias, qué Dios te fortalezca. ¡Lo sentimos!”, comentó uno de sus seguidores.

Otros de los comentarios enviaban fuerza a su familia:

“Mis más sentidas condolencias, Dios llene de fortaleza a toda su familia en especial a su esposa Patricia Gonzalez Q.D.E.P maestro José bello”, comentó otro de sus fans.

Aunque el maestro era dominicano, desarrolló gran parte de su carrera artística en Colombia. Incluso compuso un tema musical para homenajear a Colombia “Añoro a Colombia”.

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