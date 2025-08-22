Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció Carlos ‘El Cerdo’ Molina: quién era y qué lo hizo conocido

Carlos ‘El Cerdo’ Molina era reconocido en el mundo del entretenimiento por su estilo particular y polémico.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Adiós a ‘El Cerdo’ Molina: descubre por qué se ganó el cariño del público
Carlos ‘El Cerdo’ Molina falleció: conoce su historia y legado en el humor. (Foto Freepik: @mdjaff).

El pasado jueves 22 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Carlos ‘El Cerdo’ Molina, un humorista que logró conquistar al público con su estilo particular y polémico.

Artículos relacionados

¿Quién era Carlos ‘El Cerdo’ Molina? Humorista fallecido en las últimas horas

Antes de ganar gran fama en la televisión colombiana, Carlos ‘El Cerdo’ Molina dedicaba sus días a trabajar como obrero de construcción, un oficio que cambió su vida tras sufrir un grave accidente al caer desde un quinto piso, que le provocó una fractura en el fémur.

Este incidente lo llevó a replantearse su vida y darle un nuevo rumbo que, para su suerte, lo condujo al reconocimiento y la fama. Molina, el segundo de 11 hermanos, logró abrirse paso en el mundo del entretenimiento inicialmente como empresario artístico y representante de talentos emergentes.

Artículos relacionados

Aunque para ese momento el humorista ya gozaba de fama y reconocimiento, siempre se mantuvo cercano a sus raíces y a su comunidad en donde se desenvolvió como líder comunitario en Bosa, Bogotá, donde vivió durante muchos años junto a su padre y otros familiares.

Su paso por La Tele Letal fue, sin duda alguna, la cúspide de su éxito, donde desde 1990 interpretó uno de sus personajes más polémicos y divertidos, con el que logró atrapar a la audiencia colombiana.

El actor gozó de un largo matrimonio que dejó como producto a tres hijos. Sin embargo, la muerte tocó a su puerta y le arrebató la vida de uno de ellos.

¿Cuál fue la causa de muerte de Carlos ‘El Cerdo’ Molina?

Aunque la noticia de su fallecimiento fue confirmada, aún se desconoce cuál fue su causa de muerte de manera oficial. Sin embargo, según información brindada por medios nacionales, el humorista habría padecido de problemas en cardiacos y renales.

Artículos relacionados

Pues en 2022, el humorista fue sometido a una cirug*a de corazón que logró estabilizar su salud por un par de años más.

Se espera que en los próximos días se confirme oficialmente la causa de su fallecimiento, mientras sus seguidores y colegas lamentan la pérdida del querido humorista.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Altafulla cantará en la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4? Yina Calderón

Altafulla podría ponerle ritmo a la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4

Yina Calderón reveló que Altafulla podría cantar durante su entrada al Stream Fighters 4 previo a su enfrentamiento contra Valdiri.

Yina Calderón y Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón le respondió a la mamá de Andrea Valdiri, esto le dijo

Yina Calderón le contestó a la mamá de Andrea Valdiri luego de defender a su hija.

¿Qué mensaje compartió Karol Samantha sobre Epa Colombia tras su privación de libertad? Epa Colombia

Karol Samantha publicó foto de Epa Colombia privada de la libertad junto a emotivo mensaje

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, compartió foto de la empresaria privada de la libertad junto a un esperanzador mensaje.

Lo más superlike

Soledad Salud

Así es la terapia japonesa que cualquiera puede hacer para aprender a vivir su soledad

Son tres las acciones que una persona debe realizar para manejar su soledad y no fallar.

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

Caso de Laura Camila Blanco Talento nacional

Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

Yessi Villa interpretó ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador Viral

Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025