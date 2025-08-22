Falleció Carlos ‘El Cerdo’ Molina: quién era y qué lo hizo conocido

El pasado jueves 22 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Carlos ‘El Cerdo’ Molina, un humorista que logró conquistar al público con su estilo particular y polémico.

¿Quién era Carlos ‘El Cerdo’ Molina? Humorista fallecido en las últimas horas

Antes de ganar gran fama en la televisión colombiana, Carlos ‘El Cerdo’ Molina dedicaba sus días a trabajar como obrero de construcción, un oficio que cambió su vida tras sufrir un grave accidente al caer desde un quinto piso, que le provocó una fractura en el fémur.

Este incidente lo llevó a replantearse su vida y darle un nuevo rumbo que, para su suerte, lo condujo al reconocimiento y la fama. Molina, el segundo de 11 hermanos, logró abrirse paso en el mundo del entretenimiento inicialmente como empresario artístico y representante de talentos emergentes.

Aunque para ese momento el humorista ya gozaba de fama y reconocimiento, siempre se mantuvo cercano a sus raíces y a su comunidad en donde se desenvolvió como líder comunitario en Bosa, Bogotá, donde vivió durante muchos años junto a su padre y otros familiares.

Su paso por La Tele Letal fue, sin duda alguna, la cúspide de su éxito, donde desde 1990 interpretó uno de sus personajes más polémicos y divertidos, con el que logró atrapar a la audiencia colombiana.

El actor gozó de un largo matrimonio que dejó como producto a tres hijos. Sin embargo, la muerte tocó a su puerta y le arrebató la vida de uno de ellos.

¿Cuál fue la causa de muerte de Carlos ‘El Cerdo’ Molina?

Aunque la noticia de su fallecimiento fue confirmada, aún se desconoce cuál fue su causa de muerte de manera oficial. Sin embargo, según información brindada por medios nacionales, el humorista habría padecido de problemas en cardiacos y renales.

Pues en 2022, el humorista fue sometido a una cirug*a de corazón que logró estabilizar su salud por un par de años más.

Se espera que en los próximos días se confirme oficialmente la causa de su fallecimiento, mientras sus seguidores y colegas lamentan la pérdida del querido humorista.