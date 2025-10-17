Fallece familiar del chico de la ruana, Julián Pinilla: “El cielo amaneció con ruana”

El creador de contenido colombiano Julián Pinilla, conocido en redes sociales como El Chico de la Ruana, compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores tras confirmar el fallecimiento de su abuelo.

¿Cómo despidió Julián Pinilla a su abuelo?

A través de sus redes sociales, Julián Pinilla compartió un mensaje en homenaje a su abuelo, el protagonista de la frase “el cielo amaneció con ruana”.

En su publicación, el creador lo recordó como una figura clave en su formación por el cariño y los consejos que le brindó desde la infancia.

Pinilla destacó los momentos compartidos en familia y expresó la tranquilidad de saber que su abuelo descansa junto a su esposa, a quien llamaba con cariño “la Inés”.

El mensaje, acompañado de una imagen alusiva a sus recuerdos, incluyó una promesa de continuar honrando su legado y las enseñanzas que marcaron su vida.

“Gracias abuelito por enseñarme que la vida no hay que correrla, sino vivirla con gratitud. Vuela alto, viejito”, escribió en su publicación.

¿Por qué Julián Pinilla resalta tanto a su familia en su contenido?

En distintas entrevistas y publicaciones, Julián Pinilla ha señalado que su familia es el motor que impulsa su carrera y la inspiración detrás de su trabajo en redes sociales.

El creador ha explicado que muchas de las historias y reflexiones que comparte surgen de las enseñanzas que recibió en su hogar.

Julián Pinilla ha señalado que su familia es muy importante en su carrera / (Foto de Freepik)

Los internautas resaltan que esa conexión familiar se refleja en cada uno de sus videos y publicaciones, donde no solo resalta las costumbres campesinas, sino también los valores y costumbres que aprendió en su hogar.

¿Quién es Julián Pinilla, “El Chico de la Ruana”?

Julián Pinilla es un influencer colombiano originario de Boyacá, reconocido por promover la cultura campesina y las tradiciones del altiplano cundiboyacense.

Con millones de seguidores en TikTok e Instagram, se ha consolidado como un embajador de las costumbres rurales, usando la ruana como su símbolo más representativo.

Julián Pinilla, reconocido influencer de Boyacá / (Foto de Freepik)

Además de su contenido cultural, Pinilla impulsa iniciativas sociales en apoyo a comunidades vulnerables, vendedores informales y animales en condición de calle. Su autenticidad y compromiso con las causas sociales lo han posicionado como una de las voces digitales más destacadas del orgullo boyacense.