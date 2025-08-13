Fallece Danielle Spencer, recordada actriz de “What’s Happening!!”, a los 60 años

La actriz estadounidense Danielle Spencer, conocida por interpretar a Dee Thomas en la exitosa comedia de ABC What’s Happening!! en los años setenta, murió a los 60 años después de enfrentar por varios años problemas de salud relacionados con el cáncer.

La noticia fue confirmada por su compañero de reparto, Haywood Nelson, quien la describió como una mujer “brillante, positiva y luchadora”.

“Nuestra brillante, amorosa, positiva y pragmática guerrera, infalible, finalmente ha encontrado su liberación de las garras de este mundo y de un cuerpo. Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, al tiempo que lamentamos informar su partida y transición tras una larga batalla contra el cáncer” compartió Nelson.

¿Cuál fue la causa de muerte de Danielle Spencer?

Según informó su madre, Cheryl Pelt, Spencer falleció el pasado lunes en un hospital de Virginia a causa de un paro cardíaco derivado de complicaciones por cáncer gástrico.

La intérprete había sido hospitalizada el 1 de agosto debido a una infección urinaria que se volvió septicemia, lo que deterioró su salud rápidamente.

Durante su estadía, también fue diagnosticada con neumonía en ambos pulmones y presentaba una notable pérdida de peso. Debido a su estado, recibía medicamentos y nutrientes por medio de sondas.

Artículos relacionados Redes sociales ¿Jessica Radcliffe murió tras ser atacada por una orca en un espectáculo marino?

Su madre relató que el domingo previo a su fallecimiento, Danielle se mantenía consciente y conversando con la familia, pero horas después sufrió un “código azul” que requirió reanimación.

Aunque los médicos lograron estabilizarla y trasladarla a la UCI, su corazón ya estaba debilitado.

Danielle Spencer falleció a causa de un paro cardíaco derivado de complicaciones por cáncer gástrico. (Foto FreePik) (Foto Stephen Shugerman / AFP)

¿Quién fue Danielle Spencer, reconocida actriz estadounidense?

Spencer alcanzó la fama a finales de la década de 1970 gracias a su papel en What’s Happening!!. Tras el final de la serie, decidió alejarse de la actuación y cumplir su sueño de convertirse en veterinaria, ejerciendo por más de dos décadas en Los Ángeles.

Se graduó en Medicina Veterinaria en la Universidad de California y obtuvo su doctorado en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Tuskegee, en Alabama.

En 2014 fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía.

Danielle sufrió en 2018 una hemorragia cerebral secuela de un accidente automovilístico ocurrido en 1976, que cobró la vida de su padrastro, el actor Tim Pelt, y la dejó en coma durante tres semanas.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Así es la casa que Yeferson Cossio regaló a Jenn Muriel y que ella decidió rechazar

A raíz de esto, la actriz se sometió a una cirugía cerebral de emergencia para extirpar el hematoma.

Su legado también trascendió fuera de la televisión: fue la primera estrella infantil en ser incluida en una exhibición del Smithsonian Museum y su imagen forma parte de la colección permanente del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.