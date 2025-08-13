Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así es la casa que Yeferson Cossio regaló a Jenn Muriel y que ella decidió rechazar

Yeferson Cossio enseñó la casa que le había regalado a su expareja, Jenn Muriel, y que ella no quiso recibir: explicó por qué.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenn Muriel rechazó la casa que Yeferson Cossio le dio como regalo. (Foto Canal RCN | Foto referencia Freepik).

Yeferson Cossio volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que reveló que una vez finalizó su relación con Jenn Muriel le regaló una casa que, al parecer, habían comprado juntos. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la creadora de contenido la rechazó.

¿Por qué Jenn Muriel rechazó la lujosa casa que Yeferson Cossio le regaló?

En un video compartido en las redes sociales, Yeferson Cossio reveló que una vez su relación con Jenn Muriel llegó a su fin, decidió tener un detalle con la joven que lo acompañó durante 10 años de su vida y con quien inició su sueño de ser un creador de contenido reconocido en Colombia.

Según reveló el influenciador, tiempo después de dar por terminada su relación se reunió con Muriel para darle la noticia de que la casa que habían conseguido junto sería únicamente de ella, pero lejos de alegrarla ocasionó todo lo contrario.

“Ella no sabía, simplemente terminamos y le pedí a mi asistente que se la diera”, confesó

Incluso Cossio reveló que la reacción de la influenciadora había sido peor que aquella vez que descubrió que le había sido infiel con otra mujer, desatando indignación entre los internautas.

"Ni cuando me pilló la infidelidad se enojó tanto”.

Según comentó Cossio, la razón por la que Jenn Muriel le rechazó la casa se debía a que ella sintió que la estaba insinuando que ella no podría salir adelante sin él a su lado.

“Que, porque yo creo que ella no puede sin mí, que la respete, que ella no es una inútil y se fue de la casa y me la dejó ahí"

¿Cómo es la lujosa casa que Yeferson Cossio le regaló a su expareja, Jenn Muriel?

Según se puede apreciar en el video compartido en redes sociales, la casa que Yeferson Cossio le regaló a Jenn Muriel contaban con varios pisos y era bastante amplia. Pues el joven influenciador aseguró que esta contaba además con un gran patio para que los perritos que tenía pudieran estar cómodos.

Además, esta está ubicada en una zona prestigiosa de Medellín, por lo que la seguridad es bastante buena.

Incluso, según información en redes sociales, esta propiedad no solo contaría con amplias zonas verdes, como dijo Cossio, sino también con acabados de lujos y una piscina.

