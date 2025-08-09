Falcao despertó ilusión entre los hinchas de Millonarios "extraño jugar en El Campín"

Radamel Falcao García volvió a emocionar a los seguidores de Millonarios después de que compartiera unas palabras cargadas de nostalgia hacia su hinchada.

Aunque su paso por el club fue breve, dejó huella entre los jugadores y los hinchas, quienes se emocionaron al escuchar sus declaraciones en redes sociales despertando una posible ilusión sobre su regreso al equipo.

¿Qué fue lo que dijo Falcao sobre Millonarios?

Durante una dinámica, respondió mensajes de fanáticos y se mostrí agradecido por el cariño que aún recibe de quienes lo vieron jugar con la camiseta de Millonarios, destacando que entre las frases que más llamaron la atención se encontraba su confesión de extrañar tanto al público como la experiencia de jugar en El Campín.

Falcao compartió emotivo mensaje y video para hablar de su futuro. (Foto AFP: Raul ARBOLEDA)

El goleador reaccionó a mensajes de emoción como el de un aficionado que decidió ponerle su nombre a su primer hijo en honor a su trayectoria deportiva, interacciones que se volvieron virales en redes sociales y que fueron interpretadas para muchos como una señal de que Falcao mantiene vivo su vínculo sentimental con el equipo.

Además, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro, lo que activó las alarmas de los hinchas y generó especulación sobre verlo en una nueva temporada junto al conjunto capitalino.

¿Por qué la salida de Falcao en Millonarios dejó un sabor agridulce entre los hinchas?

El paso de Falcao por Millonarios estuvo marcado por grandes expectativas y para muchos se trató de la oportunidad de ver al goleador histórico de la Selección Colombia defender los colores del club de la ciudad capital.

Sin embargo, el final no era el esperado, pues su salida del equipo se dio en medio de su inconformidad con algunas situaciones arbitrales ocurridas en los encuentros de la Liga Betplay, generando debate entre la opinión pública y dejándolo expuesto mediáticamente.

¿Existe la posibilidad de un regreso de Falcao a Millonarios?

Actualmente Falcao no tiene un compromiso deportivo definido y sigue siendo incierto su futuro en el fútbol, por lo que algunas ventanas para fichajes europeos se cerraron y deja sobre la mesa un panorama interesante sobre una vinculación a Millonarios al no encontrar una oferta internacional.

Falcao García provocó múltiples reacciones tras su salida de Millonarios. (AFP: Raul ARBOLEDA)

Por ahora lo único seguro es que Falcao sigue siendo un referente deportivo para muchos y que Millonarios es un club que sin duda el jugador lleva en su corazón, además sus recientes palabras dejaron en alto la esperanza de que en algún momento regrese nuevamente a jugar en El Campín con la camiseta azul.