Juan Pablo Barragán reveló qué ha cambiado en su vida después de MasterChef Celebrity

Juan Pablo Barragán, se ha posicionado como uno de los actores colombianos más destacados por su amplia trayectoria profesional, en la que ha tenido la oportunidad en demostrar su talento y destacar en la producción de ‘Darío Gómez’, de Canal RCN.

Por su parte, el actor acaparó la atención mediática tras ser uno de los invitados especiales en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, donde compartió varios acontecimientos de su vida profesional.

Juan Pablo Barragán compartió varios detalles personales en ‘Buen Día, Colombia’

Este 8 de septiembre, Juan Pablo Barragán captó la atención mediática de todos sus seguidores tras su visita en ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN donde contó cuáles son algunos de sus proyectos profesionales en la actualidad.

¿Qué proyectos tiene Juan Pablo Barragán en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Así también, reveló durante la entrevista que está sumamente orgulloso de participar en una importante obra de teatro en la que tendrá la oportunidad de sorprender a sus fanáticos con su gran habilidad en el campo artístico.

Entre tanto, Juan Pablo compartió algunas curiosidades en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de ‘Buen Día, Colombia’ acerca de su vida personal, las cuales son: sus tres nominaciones a los premios India Catalina, su independencia hace dos años y le gustan los eventos sociales en su hogar.

El actor reveló cómo fue su experiencia cuando participó en MasterChef Celebrity

¿Cuál fue el mejor plato de Juan Pablo Barragán en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, Juan Pablo Barragán recordó su gran paso en la cocina de MasterChef hace un periodo de tiempo, pues resaltó su gran experiencia durante la competencia, pues expresó las siguientes palabras:

“MasterChef es duro porque cuando pasas a que te califiquen tienes que pasar bajo la observación del jurado, pues nunca he sido tan amante a la cocina. Pero, ahí, descubrí que resalté con mi plato con el que considero que gané, fue cuando hice el calentao. Ese día dije que amo a Claudia Bahamón y quedé con un montón de amigos después de la temporada”, añadió Juan Pablo Barragán.

Recordemos que Juan Pablo tuvo una gran participación hace varios años en la cocina de MasterChef Celebrity, pues durante la competencia, demostró su gran participación y, de igual modo, destacó con su gran habilidad gastronómica.