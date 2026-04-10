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Exparticipante de Miss Univese Colombia se viste de luto tras revelar el fallecimiento de su mamá

La ex miss Cundinamarca conmovió a sus seguidores con emotivo mensaje tras revelar el fallecimiento de su mamá: esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Córdoba se viste de luto tras la muerte de su mamá.
Isabella Córdoba, exparticipante de Miss Universe Colombia, reveló que su mamá falleció. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La exparticipante de Miss Universe Colombia, Isabela Córdoba, compartió una triste noticia a través de sus redes sociales, en la que informó el fallecimiento de su mamá.

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La también actriz y presentadora dio a conocer la situación por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó su despedida con un corto mensaje que generó conmoción entre sus seguidores.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Isabella Córdoba para despedir a su mamá?

Isabella, quien es conocida en el medio luego de su participación en el reality del Canal RCN Miss Universe Colombia, además de su paso por producciones como Tres Caínes, hizo pública la noticia con una imagen en la que dio a conocer detalles relacionados con el servicio fúnebre.

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A través de la publicación, en la que mencionó la funeraria Gaviria, la exreina escribió un breve mensaje para despedir a su madre.

Isabella Córdoba se viste de luto tras la muerte de su mamá.
Isabella Córdoba, exparticipante de Miss Universe Colombia, reveló que su mamá falleció

“Vuela alto, mi reina”, fueron las palabras con las que Isabela Córdoba acompañó la imagen, confirmando así el fallecimiento de su mamá, quien había sido diagnosticada con una enfermedad meses atrás.

Durante su participación en el reality de Miss Universe Colombia, Isabella ya había hablado sobre la situación de salud de su madre en su momento, señaló que había sido diagnosticada con cáncer de páncreas.

“Ella está atravesando un cáncer, hace un par de meses la diagnosticaron con cáncer de páncreas y fue un choque muy fuerte para nosotros”, expresó en ese momento dentro del programa.

¿Qué había contado Isabella Córdoba sobre la salud de su mamá?

Aunque no se conocen mayores detalles sobre el proceso que enfrentó su madre durante la enfermedad, esta no es la primera vez que Isabella atraviesa una situación similar.

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La exparticipante también había contado que, tiempo atrás, vivió la pérdida de su padre, hecho que marcó un momento difícil en su vida personal.

Isabella Córdoba se viste de luto tras la muerte de su mamá.
Isabella Córdoba, exparticipante de Miss Universe Colombia, reveló que su mamá falleció. (Foto: Canal RCN)

Según lo que reveló, un año atrás, en 2024, también había perdido a su padre, aunque no se dieron a conocer las causas.

“Me llené de muchos miedos y me confronté con la vulnerabilidad de la vida. No nos damos cuenta de que estamos en la vida hasta que nos enfrentamos a este tipo de situaciones y nos damos cuenta de que estar vivos es un milagro. Cada día es un milagro”, fueron sus palabras.

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