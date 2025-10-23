Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de La casa de los famosos recibió críticas y apodos por su diseño de sonrisa

Durante el pódcast DimeloKing, Yaya Muñoz no se quedó callada ante las burlas hacia José Rodríguez y defendió con fuerza a su pareja.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
En el pódcast DimeloKing, José Rodríguez fue blanco de burlas por su diseño de sonrisa.
En el pódcast DimeloKing, José Rodríguez fue blanco de burlas por su diseño de sonrisa. Foto Canal RCN

Durante una transmisión en vivo del reconocido podcast DimeloKing, José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, se convirtió en el tema de conversación al recibir comentarios de burla sobre su sonrisa.

Los panelistas leyeron en tiempo real algunos de los mensajes enviados por los seguidores y entre ellos, algunos se referían a José Rodríguez con distintos apodos, entre los que más se destacó “José carillas” haciendo referencia a su diseño dental.

¿Cómo respondió Yaya Muñoz a las burlas y comentarios sobre la sonrisa de José Rodríguez?

Un momento que tomó otro rumbo cuando Yaya Muñoz, pareja de José y también panelista del programa, intervino con una respuesta contundente para frenar las burlas hacia su novio.

 

La situación escaló cuando Yaya expresó que seguramente quienes se burlaban de José eran personas inseguras que no podían costear un diseño de sonrisa o que solían mostrarse como “hijos de Dios” en redes sociales, publicando versículos de la biblia mientras juzgaban el físico de los demás.

Generando reacciones divididas entre los usuarios que aplaudieron su lealtad a José Rodríguez aún sin él estar presente, y quienes recordaron que debía mantener la calma y aprender a lidiar con la exposición pública.

¿Cuál fue la reacción de José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia ante los comentarios de la gente?

José optó por mantener el silencio y no respondió públicamente a las burlas, de hecho, en redes sociales algunos seguidores enviaron mensajes de apoyo entre sus publicaciones, pero él no se ha pronunciado al respecto.

Yaya Muñoz respondió con todo a quienes se burlaron de la sonrisa de José Rodríguez.
Yaya Muñoz respondió con todo a quienes se burlaron de la sonrisa de José Rodríguez. Foto | Canal RCN.

La conversación sobre los estándares de belleza tanto en hombres como en mujeres volvió a abrirse entre los comentarios del podcast y muchos defendieron la idea de que cuando se puede, todos tienen derecho a mejorar su apariencia sin ser juzgados.

¿Cómo se muestran actualmente Yaya Muñoz y José Rodríguez en redes sociales?

Aunque el debate en redes sigue activo, la pareja continúa siendo una de las más comentadas del entorno digital, pues entre humor y exposición mediática han mostrado los puntos más importantes de su relación de pareja y de sus proyectos de empresa relacionados al mundo fitness.

Yaya Muñoz demostró su amor y carácter tras defender a José Rodríguez en DimeloKing.
Yaya Muñoz demostró su amor y carácter tras defender a José Rodríguez en DimeloKing. (Foto Canal RCN).

Una forma de mostrar su carácter, complicidad y defensa personal ante las críticas, pues aunque han recibido algunas constantemente se han mostrado tranquilos y serenos frente a los comentarios.

