Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió fuerte lesión: "sabía que llegaría el día"

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió una fuerte lesión que generó preocupación entre sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ex de La casa de los famosos Colombia preocupa tras sufrir delicada lesión
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia revela inesperada lesión. (Foto Canal RCN).

El pasado lunes 25 de agosto Camilo Díaz, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló que había sufrido una lesión en una de sus piernas en las últimas horas, generando gran preocupación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué lesión sufrió Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido digital y humorista, reveló por medio de un post publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores que durante un reciente partido de futbol en el que exigió más de la cuenta a su cuerpo sufrió una lesión en su pierna derecha.

Ex de La casa de los famosos Colombia confirmó lesión que preocupa a sus seguidores
Ex de La casa de los famosos Colombia reveló detalles de la lesión que lo aqueja. (Foto Canal RCN).

Vale la pena destacar que Camilo Díaz nació con dos condiciones en su cuerpo, una de ellas en su pierna llamada ‘pie esquinovaro’, una condición congénita que afecta directamente la forma del pie y lo hace girar hacia adentro.

Artículos relacionados

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el comediante lleve su vida con total normalidad, a tal punto de jugar partidos de futbol, ese mismo que hoy lo llevó a guardar reposo debido a una lesión.

“Hace mucho no sentía tanto miedo, me jodí la pierna viviendo el sueño que ustedes alimentan, hay que hacer que valga la pena. (…) Sabía que llegaría el día en el que mi pierna sacara la pata, la vida también es aceptar cómo el tiempo te aleja de ella. He vivido hasta romperme, gracias por eso”

Por ahora, el creador de contenido deberá guardar reposo mientras se recupera de la lesión que lo mantiene guardando reposo y asistiendo a fisioterapias.

¿Qué otra condición padece Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos?

Otra de las condiciones que padece el creador de contenido Camilo Díaz se llama hemangiomas, una especie de acumulaciones de vasos sanguíneos en la piel que dan la apariencia de manchas.

Ex de La casa de los famosos Colombia sufrió una fuerte lesión durante un partido
Ex de La casa de los famosos Colombia compartió que atraviesa una delicada lesión. (Foto Canal RCN).

Según información brindada por Mayo Clinic, los hemangiomas son conocidos como marcas de nacimiento de color rojo brillante que provocan protuberancias o manchas planas a lo largo de la piel que suelen manifestarse desde el nacimiento o durante el primer mes de vida.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrés Parra mostró el cambio estético que se realizó Talento nacional

Andrés Parra mostró el cambio estético al que se sometió: así quedó el actor

"No lo hagan": el actor Andrés Parra mostró su antes y después tras su procedimiento estético por motivación de su pareja.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón genera controversia al mostrar detalle de su cuerpo: "qué necesidad"

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón hizo una particular aparición que no pasó desapercibida entre los internautas.

Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata le contestó a Yina Calderón Yina Calderón

Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata, le respondió a Yina Calderón tras burlarse de su físico

El exfutbolista Santiago Arroyave reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón en donde lo llamó "mocho".

Lo más superlike

Minutos de terror: el hombre luchó desesperadamente por respirar bajo el agua. Viral

Así fue el dramático momento que vivió un buzo al enfrentarse a un pulpo gigante

Un buzo vivió minutos de terror cuando un pulpo lo envolvió en el Caribe, el video del rescate se volvió viral en redes.

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal deberá pagar esta millonaria suma si le es infiel a Ángela Aguilar

Comer entre 2 y 4 horas antes del ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento físico. Salud

¿Cuál es el mejor momento para comer antes y después de entrenar?

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!