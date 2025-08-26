Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió fuerte lesión: "sabía que llegaría el día"

El pasado lunes 25 de agosto Camilo Díaz, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló que había sufrido una lesión en una de sus piernas en las últimas horas, generando gran preocupación entre sus seguidores.

¿Qué lesión sufrió Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido digital y humorista, reveló por medio de un post publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores que durante un reciente partido de futbol en el que exigió más de la cuenta a su cuerpo sufrió una lesión en su pierna derecha.

Ex de La casa de los famosos Colombia reveló detalles de la lesión que lo aqueja. (Foto Canal RCN).

Vale la pena destacar que Camilo Díaz nació con dos condiciones en su cuerpo, una de ellas en su pierna llamada ‘pie esquinovaro’, una condición congénita que afecta directamente la forma del pie y lo hace girar hacia adentro.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el comediante lleve su vida con total normalidad, a tal punto de jugar partidos de futbol, ese mismo que hoy lo llevó a guardar reposo debido a una lesión.

“Hace mucho no sentía tanto miedo, me jodí la pierna viviendo el sueño que ustedes alimentan, hay que hacer que valga la pena. (…) Sabía que llegaría el día en el que mi pierna sacara la pata, la vida también es aceptar cómo el tiempo te aleja de ella. He vivido hasta romperme, gracias por eso”

Por ahora, el creador de contenido deberá guardar reposo mientras se recupera de la lesión que lo mantiene guardando reposo y asistiendo a fisioterapias.

¿Qué otra condición padece Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos?

Otra de las condiciones que padece el creador de contenido Camilo Díaz se llama hemangiomas, una especie de acumulaciones de vasos sanguíneos en la piel que dan la apariencia de manchas.

Ex de La casa de los famosos Colombia compartió que atraviesa una delicada lesión. (Foto Canal RCN).

Según información brindada por Mayo Clinic, los hemangiomas son conocidos como marcas de nacimiento de color rojo brillante que provocan protuberancias o manchas planas a lo largo de la piel que suelen manifestarse desde el nacimiento o durante el primer mes de vida.