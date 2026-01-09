Exparticipante de La casa de los famosos Colombia debutará en la actuación en España

Por La casa de los famosos Colombia ha pasado mucho talento que ha dejado el nombre del país en lo más alto, pues el programa ha reunido actores, cantantes, presentadores e influenciadores que demuestran de qué están hecho los colombianos.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que brillará en España?

El actor, Omar Murillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, quien viajó en 2025 a España para hacer una nueva vida y tras meses de muchos esfuerzos, se están viendo los frutos que él tanto ha esperado.

Murillo reveló en sus historias de Instagram en horas de la mañana de este viernes 9 de enero que, por fin le llegó un proyecto en donde puede mostrar su talento actoral en el país europeo.

El actor dijo que estaba esperando esta oportunidad y que le da gracias a España por la oportunidad. Asimismo, contó que actuaría en un cortometraje producido allá mismo.

¿Qué reveló Omar Murillo sobre su proyecto actoral en España?

Por medio de varias historias en sus redes sociales, el colombiano mostró mucha felicidad porque por fin se le están abriendo las puertas del arte en el país europeo, pues confesó que era una oportunidad que estaba buscando y por fin se le dio.

Precisamente, Omar se había ido a España para buscar nuevas oportunidades y nuevos rumbos, por lo que puso su propio negocio en ese país, en donde vende Ceviche colombiano.

Aunque puso su propio negocio, el actor no se dio por vencido y buscó oportunidades para demostrar su arte y su talento, hasta que por fin llegó su momento.

¿Cuál es el proyecto de cine que hará Omar Murillo en España?

El actor no dio mayores detalles sobre lo que grabará en España, pero fue claro al decir que el casting llegó a la universidad. Mencionó que, no había dicho nada hasta que fuera un hecho su proyecto y hasta que firmara el contrato.

En otras historias, Omar dejó ver que había estado ensayando con más personas de su nuevo equipo y fue reiterativo al decir que no se había arrepentido de haber tomado la decisión de irse a ese país en busca de sus sueños.