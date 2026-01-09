Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia debutará en la actuación en España

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia les confesó a sus seguidores que debutará en la actuación en España.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Talento de La casa de los famosos Colombia triunfa con actuación en España
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia brilla ahora en España. (Foto: Canal RCN - Freepik)

Por La casa de los famosos Colombia ha pasado mucho talento que ha dejado el nombre del país en lo más alto, pues el programa ha reunido actores, cantantes, presentadores e influenciadores que demuestran de qué están hecho los colombianos.

Artículos relacionados

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que brillará en España?

El actor, Omar Murillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, quien viajó en 2025 a España para hacer una nueva vida y tras meses de muchos esfuerzos, se están viendo los frutos que él tanto ha esperado.

Artículos relacionados

Murillo reveló en sus historias de Instagram en horas de la mañana de este viernes 9 de enero que, por fin le llegó un proyecto en donde puede mostrar su talento actoral en el país europeo.

El actor dijo que estaba esperando esta oportunidad y que le da gracias a España por la oportunidad. Asimismo, contó que actuaría en un cortometraje producido allá mismo.

El nuevo comienzo de Omar Murillo tras La casa de los famosos Colombia
Omar Murillo confirma proyecto actoral y agradece oportunidad en España. (Foto: Canal RCN)

¿Qué reveló Omar Murillo sobre su proyecto actoral en España?

Por medio de varias historias en sus redes sociales, el colombiano mostró mucha felicidad porque por fin se le están abriendo las puertas del arte en el país europeo, pues confesó que era una oportunidad que estaba buscando y por fin se le dio.

Precisamente, Omar se había ido a España para buscar nuevas oportunidades y nuevos rumbos, por lo que puso su propio negocio en ese país, en donde vende Ceviche colombiano.

Artículos relacionados

Aunque puso su propio negocio, el actor no se dio por vencido y buscó oportunidades para demostrar su arte y su talento, hasta que por fin llegó su momento.

¿Cuál es el proyecto de cine que hará Omar Murillo en España?

El actor no dio mayores detalles sobre lo que grabará en España, pero fue claro al decir que el casting llegó a la universidad. Mencionó que, no había dicho nada hasta que fuera un hecho su proyecto y hasta que firmara el contrato.

Exhabitante de La casa de los famosos Colombia triunfa con actuación en España
Omar Murillo recibe oportunidad soñada y actuará en producción en España. (Foto: Canal RCN)

En otras historias, Omar dejó ver que había estado ensayando con más personas de su nuevo equipo y fue reiterativo al decir que no se había arrepentido de haber tomado la decisión de irse a ese país en busca de sus sueños.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Zendaya está embarazada? Talento internacional

¿Zendaya está embarazada? Fotos y detalles que avivan los rumores

Rumores sobre un posible embarazo de Zendaya crecen tras recientes fotos y videos. Esto es lo que se sabe y lo que sigue siendo especulación.

Actriz colombiana fue antagonista en recordado video de Paulina Rubio Viña Machado

Reconocida actriz colombiana protagonizó video musical de Paulina Rubio

Una famosa actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia brilló como modelo de un video musical de Paulina Rubio.

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce

Ganadora de MasterChef Celebrity causa revuelo en redes sociales al reaparecer con inesperado cambio de imagen.

Lo más superlike

Marcelo Cezán y Carla Giraldo respondieron trivias. Marcelo Cezán

Marcelo Cezán y Carla Giraldo se sometieron a las trivias de La casa de los famosos; así les fue

Marcelo Cezán y Carla Giraldo demostraron su conocimiento del reality al enfrentarse a preguntas sobre temporadas pasadas.

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo Talento internacional

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en varias canciones sin autorización. Bad Bunny

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en canciones sin autorización

Los computadores que presentaron en el CES 2026 Tecnología

Los computadores más llamativos y futuristas que se presentaron en el CES 2026: así son