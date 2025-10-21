Expareja de Aida Victoria Merlano reapareció en redes y aclaró si está en una relación

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano se pronunció recientemente sobre los rumores que lo asocian con otras influenciadoras y dejó ver cuál su enfoque en la actualidad.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Qué revelación hizo Juan David Tejada tras su ruptura con Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde mostró los avances que ha tenido en su físico tras estar enfocado en el ejercicio tras su ruptura con Aida Victoria.

En el audiovisual el empresario presume de su estado físico en especial de sus musculosos brazos, haciendo gestos de fuerza.

Tejada acompañó el audiovisual con un mensaje de motivación y en el que habló de los cambios que ha tenido tras volverse disciplinado: "La clave del éxito es la disciplina".

Artículos relacionados Karina García Karina García reveló la afección de salud que tiene tras su enfrentamiento con Karely Ruiz

¿Cómo confirmó Juan David Tejada que está soltero?

Lo curioso del video de Juan David Tejada fue que confirmó a través de un irónico mensaje que sigue soltero tras su ruptura con la influenciadora barranquillera.

El agropecuario había sido asociado sentimentalmente con diferentes influenciadoras y modelos en el último mes, pero con este mensaje habría dejado claro que no tiene nada oficial por el momento.

3 solteros mirándose fijamente.

Cabe recordar que, una de las teorías que hay de la separación de Juan David con Aida Victoria Merlano lo señalan de presuntamente haberla engañado durante su relación, algo que él ha rechazado y de lo que Aida Victoria Merlano no ha hablado.

Juan David Tejada mostró su prioridad tras Aida Victoria Merlano. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Marcela Reyes Sale a la luz advertencia de Marcela Reyes a Yailin si venía a Colombia: "No se aparezca"

¿Aida Victoria Merlano está estrenando pareja tras Juan David Tejada?

En los últimos días el nombre de la influenciadora ha empezado a ser asociado sentimentalmente con el cantante Camilo Méndez.

Precisamente, el 20 de octubre salieron a la luz unas fotografías suyas en medio de un concierto del artista en el que él decidió hacerle una dedicatoria especial en medio de su presentación.

Sin embargo, hasta el momento Aida ha dejado claro que no tiene nada con el cantante más allá de una amistad y que está enfocada en la crianza de su hijo Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada.