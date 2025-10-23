Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Ornella Sierra arremete contra Cami Pulgarín tras lanzar indirecta a Javier Gómez

Cami Pulgarín mostró su apoyo a Nicolás Arrieta y la expareja de Ornella Sierra se fue en su contra.

Gisseth Beltrán García
Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta
Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta y recibe crítica del ex de Ornella Sierra/Canal RCN

La influenciadora Cami Pulgarín pidió apoyo para el creador de contenido Nicolás Arrieta, aspirante a ingresar a La casa de los famosos Colombia y el exnovio de Ornella Sierra reaccionó al respecto.

¿Qué dijo Cami Pulgarín tras apoyar a Nicolás Arrieta?

La paisa compartió un video en su cuenta de Instagram destacando que Nicolás Arrieta puede ser un buen integrante del reality y lanzó una pulla a uno de los aspirantes, con los que está compitiendo Arrieta, destacando que no quería que esa persona entrara.

Cami Pulgarín apoyó a Nicolás Arrieta

"Hay un personaje que no quiero que gane porque ese man es más falso, jum... Vayan y voten por Nicolás, tiene que ganar porque queremos contenido de valor", expresó.

¿Qué le dijo el exnovio de Ornella Sierra a Cami Pulgarín tras apoyar a Nicolás Arrieta?

El empresario Farid Pineda, exnovio de la influenciadora Ornella Sierra y gran amigo de Javier Gómez, reaccionó y lanzó comentario en contra de Cami Pulgarín.

Cami Pulgarín contra exnovio de Ornella Sierra

"Siléncienla de por vida o pónganla a trabajar", le dijo.

Cami Pulgarín no dudó en reaccionar y le respondió asegurando que es el novio de Javier Gómez, cuyos rumores surgieron en medio de la polémica con Ornella Sierra, pero que Javier desmintió en 'Qué hay pa' dañar', aclarando que solo son amigos.

"Ve, pero el novio de Javier amenaz*ndome por unas votaciones de un reality y ¿por qué sabe que me estoy refiriendo a él? solitos caen. Me toca como Yina, si me pasa algo hago responsable al ex de Orne", expresó.

Además, cuestionó sus estrategias para ingresar al reality como ofrecer dinero para que voten por el influenciador.

Tras la polémica que protagonizaron, varios internautas reaccionaron al respecto, donde algunos se mostraron apoyando a Cami Pulgarín y otros defendiendo a Javier Gómez.

Cabe destacar que, Nicolás Arrieta y Javier Gómez hacen parte del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia junto a cuatro creadores de contenido más, que se encuentran haciendo campaña para poder estar en el programa.

Por ahora, Cami Pulgarín sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido y mostrando su apoyo a Nicolás Arrieta.

 

